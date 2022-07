Con la procesión y misa finalizó la celebración

del día de la Virgen del Carmen, patrona de Zárate

El sábado 16 día de la Virgen del Carmen, patrona de Zárate, se llevó a cabo la tradicional procesión organizada por la Parroquia del Carmen y que convoca a numerosa cantidad de fieles que acompañan la imagen de la Virgen por las calles céntricas. Este año, y a pesar de la fría tarde de invierno, la procesión se volvió a realizar iniciándose en la calle Mitre y Justa Lima desde donde partió acompañando a la imagen de la Virgen hasta la calle Alem y por la misma hasta Belgrano hacia el templo frente a la Plaza Mitre. Una vez allí, se celebró la misa en honor a la patrona de la ciudad. Acompañaron la procesión los párrocos de Nuestra Señora del Carmen padre Alfredo Antonelli y de la Parroquia de Calcuta, padre Luciano. Ya en el templo concelebraron la misa junto a ellos, el Obispo Pedro Laxagüe, el párroco de Fátima Atilio Rosatte y el padre Osvaldo Montferrand. Participaron también alumnos de los Colegios San Pablo y Sagrada Familia. Posteriormente hubo un encuentro a la canasta en la casa parroquial.

Las celebraciones patronales de esta parroquia se iniciaron una semana atrás y la imagen de la Virgen que se custodia en templo fue peregrinando por distintos lugares como la Municipalidad, diversas instituciones, colegios, comercios, casas de familia, acompañada por el párroco, en algunas ocasiones.

EL MENSAJE DEL OBISPO

El Obispo de la Diócesis Pedro María Laxagüe participó de la jornada “pese al frío polar -ni sol había- gracias al amor y servicio se vivió por la tarde del sábado una hermosa fiesta en honor a la Virgencita del Carmelo, me emocionó la calidez y gran participación de la gente y sacerdotes de Zárate”, señaló al respecto.

Pero además, el Obispo expresó sus reflexiones sobre el momento actual : “una reflexión quería dejarles para el receso invernal que comienza mañana lunes, -dijo- ante los problemas económicos -hay mucha pobreza- y de otra índole debemos ser “serviciales”, debemos, aunque no esté a nuestro alcance, poder resolver muchos de los problemas de la gente: escuchando y acompañando, estando cerca, podemos hacer mucho bien y cumplir con esta misión del servicio, que es común a todos los cristianos y a la cual nos llama Jesús, quien se hizo servidor de todos. ¡Ser cristiano es preocuparse y hacer algo concreto por los demás!”.

LA VIRGEN DEL CARMEN, SAN MARTIN Y BELGRANO

La Virgen del Carmen es una advocación que nació en Israel, en el actual monte Carmelo. Es un culto muy popular en el mundo católico, y especialmente en Argentina donde la Virgen del Carmen posee gran preeminencia desde épocas remotas. El General José de San Martin, el 5 de enero de 1817 en una gran ceremonia frente a la Iglesia de San Francisco en Mendoza, hace formar al ejército de los Andes y nombra generala de su ejército a la Virgen del Carmen de Cuyo. Además, le entrega su bastón de mando y hace bendecir la bandera del Ejército de los Andes para luego tomarles juramento de fidelidad a sus integrantes.

Manuel Belgrano, en una carta escrita el 6 de abril de 1814, le indicaba a San Martín: “…que no deje de implorar a Nuestra Señora, nombrándola siempre nuestra Generala, y no olvide los escapularios a la tropa”. Así, la Virgen del Carmen, cuya imagen se venera en Mendoza, se transformó en generala del Ejército Argentino.

Por tanto, la devoción a la Virgen del Carmen es transcontinental, abarca a todos aquellos que profesan la fe católica y que cada 16 de julio renuevan su esperanza y su confianza en la que creen, les favorecerá y cuidará no solo en esta vida, sino extenderá su protección más allá de los confines de la muerte.

