El Concejo Deliberante va a sesionar en Escalada

En la última sesión ordinaria, los concejales aprobaron convocar a una sesión ordinaria para el próximo 18 de agosto en la localidad rural de Escalada.

La sesión se realizará en la escuela primaria 13 y será la primera vez que el cuerpo de concejales lo haga en esta localidad.

Escalada es una localidad con mucho por hacer desde lo productivo y desde lo social; ya que el proyecto turístico provincial “Pueblo Turístico Rural” quedó en la nada; y existen muchos emprendimientos vecinales tendientes a conformar un polo gastronómico y rural para ser incluido en una agenda productiva bonaerense.

Luego están los mismos problemas que tiene la ciudad, inseguridad, falta de mantenimiento general de las calles, las zanjas, falta de presencia del Estado municipal y un sinfín de situaciones que se solucionarán con gestión, más que con recursos.

Otro de los graves problemas son los animales sueltos en el ingreso a la localidad y en la ruta 193.

Por último, cabe recordar que el cuerpo de concejales ha sesionado este año en Atucha y en Lima; por gestiones de Leandro Matilla como nuevo presidente del cuerpo que tiene como prioridad llevar al cuerpo de ediles a las distintas localidades que componen el Partido.

«Aprobamos que la próxima sesión será en Escalada, queremos acercar el HCD a los vecinos, descentralizar el Estado», había señalado Matilla tras la última sesión, y destacó que «es un hecho histórico que me llena de orgullo, por primera vez en la historia de Zarate el Concejo Deliberante sesionará en Escalada, donde escucharemos a los vecinos y vecinas del sector rural que tienen problemáticas propias que merecen sean escuchadas, atendidas, vistas y solucionadas».

SUELDOS DE LA POLITICA

En el inicio de la pandemia, desde un sector de la sociedad comenzaron a escucharse “cacerolazos” por las noches, acompañando el aplauso al personal médico. Estos tuvieron la intención de reclamar que “los políticos se bajen los sueldos” para aportar solidariamente al combate de la pandemia del Covid-19. A su vez, muchos pedían que el gasto del sistema político sea reducido pensando en la post pandemia.

En el 2020, el por entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, salió en punta a buscar deducir en un 40% las dietas de los legisladores y destinar ese ahorro a un fondo para combatir el coronavirus.

Finalmente Juntos y el Frente de Todos consideraron “arbitraria” tal decisión y todo quedó en la nada. Allí no hubo grieta, a la hora de defender sus dietas de legisladores aunque algunos senadores de Juntos se sintieron interpelados y donaron un porcentaje de sus dietas y un puñado de diputados donó el monto de los pasajes no utilizados por la cuarentena.

A nivel local, hace quince días que se volvió a poner en agenda las dietas de los concejales y los honorarios del intendente. Por lo que el bloque de Juntos, ingresó un proyecto de Ordenanza suspendiendo la asignación al intendente en concepto de gastos de representación y congelando los haberes que por todo concepto perciban el intendente, secretarios, subsecretarios, directores generales, jueces de falta y concejales. El proyecto pasó a comisión de Legislación e Interpretación, ya que no tuvo el acompañamiento de todos los ediles durante la última sesión para ser aprobado ese mismo día.

La última sesión del Concejo Deliberante, en la cual se aprobó el proyecto.

