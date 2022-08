Paro de Suteba afectará mañana al dictado de las clases en algunas escuelas

Miles de alumnos bonaerenses no tendrán clases mañana miércoles a raíz de un paro convocado por el gremio CTERA a partir de graves hechos ocurridos en la provincia de Chubut. La medida de fuerza lleva a que el SUTEBA, que es afiliado a esa organización, la replique en la provincia de Buenos Aires.

El paro tiene como consigna principal la lucha contra la «criminalización de la protesta social» y responde a la condena judicial que recibió el sindicalista Santiago Goodman en la provincia patagónica.

Para CTERA, es una «causa armada» en la que hubo «espionaje ilegal» y que se dictó en medio de las protestas por los atrasos salariales que en esa provincia alcanzaron varios meses. Por eso reclama la absolución de quien fuera secretario general del gremio ATECH y Secretario Gremial de CTA Chubut.

Santiago Goodman fue acusado y condenado como coautor del incendio de la Legislatura chubutenseocurrido en 2019, tras un paro de docentes y estatales que se extendió durante 17 semanas.

Los gremios reclaman que sea absuelto y recordaron que en el marco de esa lucha fallecieron dos docentes que volvían de una protesta pacífica, por un vuelco en la ruta 3.

OTROS RECLAMOS

Más allá del reclamo puntual por el caso Goodman, CTERA planteó la necesidad de que los gobiernos provinciales convoquen a los gremios para discutir en paritarias la jornada extendida y la resolución de conflictos desatados en Mendoza, Santa Fe, Rio Negro, San Luis y Corrientes.

En la provincia de Buenos Aires, vale aclarar, la paritaria docente está acordada aunque hay un pedido todavía no respondido para volver a negociar mejoras salariales, a raíz de la escalada de los índices inflacionarios.

En cuanto a la jornada extendida, los gremios docentes aparecen como el principal escollo para su implementación, por lo cual la Provincia ha optado por negociar centímetro a centímetro.

Si bien la discusión salarial se encauzó rápidamente y no hubo conflictos gremiales en la Provincia, el de este miércoles será el tercer día de paro del año.

Se trata del primer paro luego de la vuelta a clases tras el receso de invierno.

Comparte esto: Twitter

Facebook