“Somos un distrito clave para el desarrollo de inversiones”

El intendente Osvaldo Cáffaro se mostró optimista en cuanto al futuro industrial del partido y de la zona por considerarlo una región estratégica para las inversiones. Así lo manifestó ayer a LA VOZ al celebrarse hoy el Día de la Industria en la Argentina.

Señaló que “si bien no se puede desconocer que nuestro país está transitando una vez más dificultades de múltiples dimensiones que atraviesan tanto al plano político, como al judicial y evidentemente al económico, no es menos cierto que el sector industrial muestra un crecimiento sostenido de 26 meses, tras los estragos provocados por la pandemia y a pesar de la crisis energética desatada a raíz de los conflictos internacionales”

Por lo tanto, para el mandatario municipal, “se percibe una salida de la inercia constante con una actividad industrial que a nivel nacional creció un 6,9%, mientras que la construcción lo hizo en un 7,2% según datos aportados por el INDEC”.

Zárate se caracteriza particularmente por ser un partido donde la industria tiene una preponderancia destacada, formando parte de una de las zonas más vigorosas de la provincia de Buenos Aires, conformando junto a Campana, Pilar y Escobar uno de los polos de desarrollo más importantes de Latinoamérica, donde la producción metalmecánica, automotriz, energética, química, petroquímica y de logística por citar algunos rubros, tienen fuerte presencia.

“El rol de las empresas de la zona en el desarrollo de nuestra comunidad siempre ha sido muy importante, y no han detenido su crecimiento. En nuestro caso, dijo, se manifiesta en un aumento de actividad del 5,4% respecto de niveles previos a la pandemia de COVID-19, mientras que el empleo formal se incrementó un 5,2%”.

“Asimismo, las uniones industriales y las gremiales empresarias cumplieron y siguen cumpliendo un rol fundamental, en tanto entidades que representan a sus sectores y que trabajan en la búsqueda de soluciones a la par de los gobiernos nacional y provincial.

Junto ellos continuamos articulando programas de asistencia al trabajo, al comercio y a las industrias en un marco de planificación estratégica con entidades de nuestra ciudad, tales como el Centro de Comercio e Industrias, la Unión Industrial y con la totalidad de agrupaciones sindicales del distrito”.

Cáffaro reafirmó el rol del Municipio en este sentido, expresó que “seguiremos propiciando el diálogo en una mesa que incluya a todos los sectores, que favorezca la radicación de nuevas industrias que permitan ampliar el crecimiento industrial y comercial, y generar nuevas fuentes de trabajo para Zárate y Lima. Seguiremos trabajando por el futuro de nuestro partido, destacando su potencial, con un nuevo horizonte”.

Finalmente, hizo referencia al acto que tuvo lugar ayer en la automotriz Toyota en la planta de Zárate del cual participó junto a funcionarios nacionales y provinciales y dirigentes sindicales. “No es casual que ayer , el ministro de Economía de la Nación Sergio Massa haya elegido, a una empresa radicada en nuestro partido para anunciar medidas en beneficio del sector automotriz. Este dato no hace más que reafirmar que somos un distrito clave, por contar con una ubicación privilegiada y una identidad propia que nos hace un lugar propicio para el desarrollo de nuevas inversiones, ayudando a sostener el crecimiento de nuestro país con un fuerte criterio de Estado presente”, concluyó.

El intendente Cáffaro acompañó al ministro de Economía, Sergio Massa, en la planta de Toyota.

