El Partido Justicialista de Zárate fue a Plaza de Mayo

En la tarde de ayer, todo el consejo directivo del Partido Justicialista de Zárate marchó a Plaza de Mayo repudiando el atentado contra la vicepresidenta.

El Presidente del PJ zarateño, Leandro Matilla, repudió el grave atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y acompañó la movilización a Plaza de Mayo junto a miles de personas y militantes.

“Estamos defendiendo la Democracia, lo del jueves se considera algo inaudito, el último escalón al que llegó la intolerancia en este país. Defendiendo la discusión ideas y mediante la política se construye la Democracia, no de este modo”, dijo el presidente del Concejo Deliberante.

“Desde el PJ repudiamos el atentado y estamos defendiendo a la máxima referente del movimiento nacional y popular. Y con ella, los derechos y las garantías conquistados que nos puso a la Argentina en el camino a la justicia social que militamos”, agregó.

“Lo que ha pasado es de una gravedad institucional histórica, y debemos estar a la altura y salir a la calle a defender la Democracia, la paz social, y rechazar la violencia que lamentablemente se agranda a cada día, y donde la dirigencia política, los medios de comunicación y la Justicia, deben recapacitar sobre el rol que asumen ante la ciudadanía” expresó Leandro Matilla.

“Estuvimos al filo de un punto de no retorno. Duele pensar en qué País hubiésemos tenido hoy, si el ataque se efectivizaba. Debemos reflexionar sobre cómo llegamos a esta situación, y trabajar entre todos para terminar con estas prácticas, construyendo desde el debate de ideas, la tolerancia y el respeto”, agregó.

“Debemos estar unidos, contra los discursos de odio y a favor de la Democracia. No hay futuro posible si no condenamos estas acciones, que van más allá de lo político y lo ideológico, que no solo atentan contra una persona que es la principal referente del campo nacional y popular, sino que lastima a la Nación y a la idea de un País donde sus habitantes puedan vivir en paz” concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook