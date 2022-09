Multitudinaria marcha y conmoción por el atentado frustrado contra la vicepresidente

Organizaciones políticas, sindicales y sociales colmaron ayer la Plaza de Mayo y se manifestaron en otros puntos del país en «defensa de la democracia» y en repudio al atentado sufrido el jueves por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner

Desde Zárate, ayer por la mañana, partió desde el Forum Cultural un micro con militantes del FdT y Nuevo Zárate hacia Plaza de Mayo para participar de la movilización junto al intendente Osvaldo Cáffaro y funcionarios municipales. También estuvieron presentes en Plaza de Mayo dirigentes y militantes del Partido Justicialista de Zárate (ver página 5) y la diputada nacional Agustina Propato junto a integrantes de la agrupación La 20 de Noviembre. En tanto, ayer en horas de la tarde se concentraron gremios y organizaciones en Plaza Mitre, entre las que se encontraban la CTA, Suteba, el MUP y el Merendero Cookies de Las Violetas, entre otros.

CAFFARO: «PARECE MENTIRA TANTO ODIO Y BRONCA»

En el mediodía de ayer el intendente Osvaldo Cáffaro habló con LA VOZ para referirse al frustrado atentado del que fue víctima la vicepresidente Cristina Fernández en la noche del jueves al llegar a su departamento de la calle Juncal en CABA.

El mandatario zarateño se mostró muy preocupado por estos hechos, dijo, mientras señaló que viajaba hacia Plaza de Mayo donde se produciría la mayor concentración de personas en apoyo al Gobierno y en repudio por lo acontecido. Cáffaro señaló que ve con mucha tristeza los hechos de violencia política que se están viviendo en el país, «parece mentira que en tantos años de democracia se vivan momentos de tanto odio y bronca entre sectores muy enfrentados». dijo. Por otro lado señaló que por suerte, esta violencia no se vive en Zárate, y recordó que «cuando asumí mi primer mandato le dije a Omar Bernués que una sola vez iba a criticarlo, que después hay que avanzar mirando hacia adelante, no echando culpas al pasado». Recordó que en aquellos momentos se vivían episodios de violencia como la quema del Galpón Cultural, donde hoy está el Forum.

Cáffaro también hizo referencia a la experiencia reciente que tuvo en Brasil donde después de épocas de muchos enfrentamientos políticos cuando se la destituyó a Dilma Rousseff , y más tarde cuando encarcelaron a Lula Da Silva, hubo una reflexión frente a los brutales enfrentamientos y hoy la prensa es más reflexiva y objetiva. «Creo que aquí deberá ocurrir lo mismo ya que llegamos a un punto de enfrentamientos muy violentos, de antagonismo irreconciliables por lo que habrá que parar con los niveles de agresión de ambos lados porque no se soporta más».

COMUNICADO DEL CONCEJO DELIBERANTE

El Concejo Deliberante de Zárate se reunió ayer de manera informal ante los hechos que fueron de público conocimiento el jueves por la noche, cuando una persona de nacionalidad brasileña quiso atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Como genuina expresión de las distintas fuerzas con representación política del Partido de Zárate, expresamos un enérgico repudio al intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho de violencia, exterioriza el odio fomentado desde distintos sectores, los veinte concejales, nos auto convocamos porque es la democracia la que debemos defender. Exhortamos recuperar la convivencia política, erradicar el odio, la democracia se defiende cada día y es tarea de cada vecino y vecina, de cada comunicador y de cada uno de los poderes del Estado. Como referentes políticos debemos contribuir a la paz social ciudadana, que entre todos y todas debemos proteger”, expresa el comunicado surgido de consenso por todos los sectores políticos.

El intendente Osvaldo Cáffaro junto a funcionarios y militantes de Nuevo Zárate. Gremios y organizaciones sociales ayer en Plaza Mitre. La diputada Agustina Propato, Alejandra Berni y Javier Montenegro en Plaza de Mayo.

Comparte esto: Twitter

Facebook