¿Cuántos habitantes tienen Zárate y Lima? Piden al INDEC que informe datos oficiales

La Jefatura de Inspección Distrital informó, luego de procesar los datos censales de Zárate y Lima, que el Partido de Zárate cuenta con 138.022 personas. En tanto Lima, su población ascendería a 32.996 habitantes, según los datos oficiales que adelantó Inspección, el área encargada de la coordinación de las tareas censales.

Los concejales piden al INDEC que confirme estos datos ya que no pueden creer el crecimiento de Lima, que en el censo del año 2010, contaba con 10.219 habitantes y hoy contabiliza casi 33 mil. Presumen que algunos de los datos comunicados por Inspección Distrital son erróneos.

En la última sesión, que fue desarrollada el pasado lunes luego de un Cuarto Intermedio, los ediles aprobaron por unanimidad acceder a los datos certeros sobre el censo de este año para determinar la cantidad cierta de habitantes de Zárate y Lima.

Los datos censales, informados por la Jefatura Distrital de Inspección que coordinó el censo, confirmó que Lima y sus alrededores cuentan con un total de 32.996 habitantes. Teniendo en cuenta que el Partido de Zárate cuenta con 138.022 personas, casi un 25% vive en Lima, lo cual es un dato muy importante para redimensionar el crecimiento limeño, el presupuesto municipal para esta localidad y sus necesidades como ciudad.

Precisamente, la declaratoria de Lima como ciudad, por parte de ambas cámaras legislativas y su posterior ratificación del gobierno bonaerense en abril de este año, significó un gran paso para los limeños en su afán de visualizar las necesid ades de su pueblo pero también la adhesión a la Ley 10806, la cual establece que, demográficamente para ser declarado ciudad, los pueblos o localidades de Partidos del Conurbano Bonaerense o del Gran La Plata, deberán contar con una población no inferior a 30 mil habitantes, según el último censo oficial realizado. En tanto, las localidades pertenecientes a los restantes Partidos de la Provincia, deberán contar como mínimo con una población censada de 5 mil habitantes. O sea que Lima superó ampliamente este parámetro, aún sin tener en cuenta los datos oficiales suministrados por el censo, ya que la declaratoria fue en abril y el censo el mes pasado.

Los propios vecinos limeños calculaban que la población se había duplicado en los últimos diez años a raíz de la obra de Atucha II, finalmente se quedaron “cortos” en sus estimaciones, se triplicó. Por eso temían un nuevo impacto poblacional ante los anuncios de la construcción de Atucha 3.

LOS RESULTADOS FINALES

El instituto oficial de estadísticas señaló que en las planillas de conteo rápido de las que se extraen los resultados preliminares un porcentaje de los habitantes que respondieron el Censo digital no está incluído; y, por ende, no se cumplen con los estándares metodológicos.

Sin embargo, el organismo liderado por Marco Lavagna asegura que esto no afecta los resultados definitivos que deberían publicarse en junio de 2023.

El Censo se realizó el pasado 18 de Mayo.

