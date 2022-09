El JIRIMM Nº 3 festejó sus 25 años en la escuela isleña

En un día pleno de sol como fue el lunes pasado, y en medio de la vegetación de nuestro Delta a orillas del río, el Jardín de Infantes (JIRIMM Nº 3) que funciona en el edificio de la Escuela Primaria 25, festejó los 25 años de su creación. Su maestra Marisa Montani relató a LA VOZ que el gobierno de la Provincia en el año 1997 creó jardines y escuelas primarias en el área rural y de islas a partir de un censo realizado en 1993 que mostró las necesidades de la población infantil de esos lugares. Así nacieron los SEIM y se crearon dos en nuestro Distrito el de isla y el 920 de la zona de Las Palmas, con una único cargo de maestra a cargo,. En el 2010 se transformaron en JIRIMM con una matrícula de hasta 14 alumnos.

Hoy este Jardín isleño acoge a niños de 2 a 5 años en un aula multiciclo con la conducción de la docente Marisa Montani y una preceptora. Concurren actualmente 7 chicos de la zona del Ñacurutú, Recreo Pichina, y de la zona del ex Ferry. Tanto los docentes como los alumnos son trasladados diariamente en una lancha que parte a las 6.45 desde el Club Náutico Arsenal y regresa al finalizar el turno diario a las 14. “Lo único que nos impide trasladarnos para dar clases es la niebla que corta el tránsito fluvial o la bajante pronunciada del río ya que no permite el atraco de la lancha.

MULTITUDINARIO FESTEJO

Con la colaboración de la Municipalidad de Zárate, algunas empresas y la comunidad educativa, el JIRIMM festejó sus bodas de Plata el lunes en un postergado festejo ya que se había programado para el viernes 2, pero al ser decretado un feriado nacional se suspendió. “Fue una fiesta mágica, muy cálida”, sintetizó Marisa Montani ya que se reunieron allí ex docentes e inspectores Mirta Gianfelice, Biachi Fernández, Ana Oberti, Adriana Etchart, José Orosco, Nancy Rannelucci, también se acercaron al festejo ex alumnos y miembros de la comunidad isleña. Por parte de la Municipalidad estuvo presente el Secretario de Desarrollo Social Darío Raffo, personal de Prefectura, la directora de Anses Alejandra Berni quien colaboradora permanente con la comunidad de la zona haciéndose eco de las necesidades y dando respuestas con las herramientas de Anses, en los casos que sean posibles. Además estuvo el director del Pami, Javier Montenegro, inspectores, docentes de otros jardines de Infantes de Zárate y Lima.

Hubo más de 70 personas, que disfrutaron del lunch que donó la Municipalidad y luego de los temas que interpretó la Banda Municipal .También se hicieron presentes por el atractivo del lugar para participar de la inauguración de juegos infantiles aportados por la Municipalidad. Fueron donadas mochilas y útiles escolares por parte de Toyota y SMATA.

También estuvieron representantes del gremio Cerveceros, de Mujeres Solidarias que colaboran con el Jardín y de la Agrupación 20 de Noviembre.

Los directores de Pami y ANSES, Javier Montenegro y Alejandra Berni, entregaron una plaqueta a la docentes Marisa Montani durante el acto en el establecimiento de la isla.

Darío Raffo, en representación del intendente, domó juegos infantiles.

