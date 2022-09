Aún no giraron fondos para iniciar las obras en el Hospital

El 9 de febrero funcionarios del gobierno provincial visitaron el Hospital Zonal «Virgen del Carmen» y anunciaron obras de infraestructura con un presupuesto de 100 millones de pesos.

Según lo prometido, se iban a mejorar los consultorios externos, la remodelación del área de pediatría y el área de internación. Asimismo, el nosocomio recibiría 16 millones de pesos para equipar el área de diagnóstico por imágenes.

En este sentido, la Provincia iba a realizar un primer desembolso de 50 millones de pesos y luego la segunda mitad para la conclusión de estas obras en el marco de un Plan Integral de Infraestructura Hospitalaria anunciado por la provincia.

En definitiva, el dinero no llegó, confirmaron fuentes municipales. De manera oficial, confirmaron que el Municipio está pidiendo al Gobierno bonaerense que haga efectivo el “subsidio no reembolsable” con el cual se iban a realizar las obras.

De febrero a mayo no hubo novedades, y recién el 6 de ese mes se logró firmar un “convenio de tenencia y uso precario» para permitir el ingreso de funcionarios municipales al Hospital y así desarrollar sus tareas de órgano de supervisión de las obras a realizarse.

El pasado 12 de agosto la obra recibió el “apto técnico” pero los fondos son los que no fueron destinados, por lo que no se puede iniciar la licitación de tal proyecto de remodelación.

Con el espiral inflacionario, los 100 millones de pesos para tales tareas no alcanzarán, por lo tanto el Municipio deberá encaminarse en otros trámites burocráticos y administrativos que lleven a una readecuación de precios para que se completen todos los trabajos previstos.

En la sesión del mes pasado, realizada en Escalada, se presentó una Comunicación (Pedido de Informe) sobre el subsidio y obras de mantenimiento que se iban a realizar en el hospital local, dado que el Ejecutivo iba a planificar las obras, confeccionar el pliego licitatorio y controlar tales obras.

Ahora se confirmó desde la Secretaría de Obras Públicas que nunca recibieron el dinero de parte de Provincia. Se trata de obras “urgentes” ya que el Hospital necesita de inversiones que garanticen la calidad del servicio y de mantener en buen funcionamiento todos los sectores del establecimiento.

Se demoran las obras de remodelación en el Hospital «Virgen del Carmen».

Comparte esto: Twitter

Facebook