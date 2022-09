Cerró el seminario de la industria de Zárate-Campana

Organizado por las Uniones Industriales de Zárate y Campana, esta semana se desarrolló el Seminario bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades Locales”.

El intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro estuvo presente en el cierre del evento junto a Rubén Falabella, presidente de la Unión Industrial de Zárate; Néstor Manucci, presidente de la Unión Industrial de Campana; Diego Giuliano secretario de Transporte de la Nación; Hernan González, secretario de Producción de Escobar, entre otras autoridades, representantes de empresas, industrias y referentes del mundo económico y político, quienes analizaron oportunidades de desarrollo, fortalezas locales y regionales.

En el seminario se abordó la situación del comercio exterior, la infraestructura a escala nacional y regional, el contexto de incertidumbre a nivel global y la coyuntura política y económica nacional.

Al respecto, Cáffaro manifestó: “Es muy valioso, muy importante fortalecer todo este tipo de iniciativas que tienen las instituciones. Crean un espacio, un marco como para poder discutir, pensar y planificar el sector privado en conjunto con el sector público. Quiero agradecer esta posibilidad de poder sentarnos, dialogar y construir en definitiva las ciudades. No hay ciudades viables o no viables, las hacemos ciudades para la vida si realmente nos ponemos a trabajar todos juntos. Sino no hay posibilidades de que nuestros hijos y la juventud pueda crecer, desarrollarse, estudiar, querer la ciudad y vivirla. Ese es el desafío que tenemos nosotros, las empresas, los trabajadores y los ciudadanos que vivimos en las ciudades”.

Hacia el final, el presidente de la Unión Industrial de Zárate expresó: “Son más los temas en los que hay acuerdo que los que están en discordia o disputa. Trabajar y alcanzar esos acuerdos para poder llegar a buen puerto y lograr que la Argentina despegue es la promesa que nosotros nos hemos hecho. Agradezco el acompañamiento de todos”.

DISERTO ANDRES MALAMUD

Uno de los paneles más importantes del Seminario industrial se dio ayer con la disertación de la economista Marina Dal Poggetto, y del politólogo, Andrés Malamud; que coincidieron en que el mundo está ante un escenario recesivo global en lo económico y que tal situación está llevando a la política a un escenario incierto. En este contexto, definieron cuáles son las “Perspectivas económicas y políticas nacionales y regionales”.

“La pregunta que siempre me hacen es que si estamos ante un Massazo, como en su momento fue el Rodrigazo. Lo cierto es cada una de estas situaciones de hiperinflación terminó con crisis política. Y lo real es que los gobiernos tienen inconvenientes políticos cuando suceden crisis económicas”, comenzó diciendo Andrés Malamud.

“En cuanto al escenario electoral del próximo año, la mayor parte de los votos se deciden antes de la elección. Actualmente hay un 25% de votos que recibiría el kirchnerismo, un 15% Juntos por el Cambio y otro voto anticasta que se ubica en el 20%, que en este caso invoca Millei o Manes. Por lo tanto hay un 40% de votos que los definirá la economía, o sea que la economía terminará de definir al nuevo presidente. En este sentido, se plantean tres escenarios lógicos para Argentina; que el gobierno termina su mandato y gana las elecciones, y esto implica la estabilización económica y algunas mejoras económicas. Acá está Massa, que buscar asumir, estabilizar y heredar los votos del kirchernismo para suceder a Cristina. Pero esto en Argentina siempre es aprovechado por el jefe político y han cortado a los ministros que buscaron esto como Lavagna. Y un tercer escenario, es que el gobierno no termina su mandato. Actualmente, la única noticia favorable del gobierno es que no hay votos peronistas de peso fuera del kirchnerismo. El Frente de Todos está galvanizado, mientras que Juntos por el Cambio aún presenta fisuras”, evaluó Malamud.

En este sentido, Malamud fue tajante; “si alguien piensa que en América del Sur lo que deciden el rumbo económico son los presidentes, se equivocan. Los márgenes en donde caminará este tipo de economías lo marcan Estados Unidos, cuando impone su tasa de interés y China, con el precio de los commodities; oro, plata, cobre, níquel, platino, zinc y en el caso de Argentina, soja y otros granos exportables. Como dijimos, mucha gente vota con el bolsillo, por cómo le va en la economía y le echa la culpa al gobierno cuando todo se maneja desde los países más desarrollados”, reflexionó Malamud.

Finalmente, el politólogo se refirió a un tema “espinoso” para la clase política; la coparticipación y la necesidad de reformar lo que aportan las provincias, los distritos, y lo que terminan recibiendo de parte del gobierno nacional. “La provincia de Buenos Aires es una máquina de crear pobreza. Entrega el 38% y recibe el 22% de lo que recauda. Por eso es necesaria una Ley de Coparticipación nueva, que implique acuerdos políticos y consenso”.

Concluyó ayer el seminario organizado por las uniones industriales.

