La Peña Boquense y el Ministerio de Salud realizarán una campaña de vacunación

El próximo jueves 22 de septiembre, se llevará a cabo en la sede de la Peña Boquense ubicada en la calle Avellaneda 242, una importante jornada conjunta con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires donde realizarán vacunaciones y atención a la salud.

Se trata de una iniciativa que surge desde el Departamento de Interior y Exterior del Club Atlético Boca Juniors y que, de manera articulada con la cartera de Salud bonaerense, desplegarán recursos para la atención gratuita de vecinos.

Según detalló el secretario de la Peña, Hugo Caballero, la jornada se realizará en el horario de 9 a 19 horas. “Se va a realizar plan de vacunación por Covid 19, plan de vacunación de calendario anual y lo que es temas sanitarios. Se está viendo de agregar algunos talleres de obesidad, salud bucal y educación sexual”, detalló.

“Queremos que la gente se pueda acercar, no hay que sacar turno. Va a estar la gente del Ministerio y de parte de la Peña vamos a estar organizando el lugar. La idea es que se acerquen los socios de la peña y los no socios también, todo tipo de personas de todas las edades, es una convocatoria masiva que hace el Ministerio de Salud y se unen las peñas de Boca de toda la provincia”, dijo Caballero.

Por último, el dirigente sostuvo que en principio esta iniciativa se realizará en una sola jornada, pero no descartan que pueda repetirse en el futuro.

UNA PEÑA CON ACTIVIDADES VINCULADAS A LACOMUNIDAD

En distintas oportunidades la Peña Boquende Zárate ha llevado acciones de vinculación con la comunidad en campañas de donación de sangre junto a Cruz Roja y el Hospital Zonal «Virgen del Carmen» que han logrado una importante convocatoria de vecinos y vecinas.

En reiteradas oportunidades reiteraron que el objetivo es seguir participando de actividades en vinculación con la comunidad, así como también estimular la participación de mujeres y más socios en la institución.

“Queremos recibir a todo el que se quiera sumar, que sea socio de boca y traiga idea para aportar, las puertas de la peña están abiertas. Si bien nosotros estamos en la conducción, la peña no es nuestra, es de los socios”, había señalado a LA VOZ el presidente de la Peña Boquense, Maximiliano Castro.

