El Concejo Deliberante apoya la ley provincial de alcohol cero al volante

El unibloque del Frente Renovador- Frente de Todos elaboró una Resolución, en la última sesión ordinaria, que fue apoyada por el resto de los concejales, celebraron el debate y el avance del proyecto de ley de “Alcohol cero” en la provincia de Buenos Aires.

A principio de mes, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, encabezó un plenario de las comisiones de Transporte, Legislación General y Prevención de Adicciones del Senado bonaerense, acerca del tratamiento de la Ley de Alcohol Cero, en lo que fue la última instancia de diálogo antes de que el proyecto baje al recinto.

El proyecto tiene como objetivo prohibir a nivel nacional la conducción de vehículos después de ingerir cualquier bebida alcohólica.

Por otro lado, el Frente de Todos elaboró un proyecto de Ordenanza que busca implementar la “Tolerancia cero de consumo de Alcohol y estupefacientes para conductores” en el Partido de Zárate. Tal proyecto fue girado a las comisiones de Seguridad Pública y Legislación e Interpretación para un estudio pormenorizado de sus párrafos y aún no tuvo despachos favorables para que vuelva al recinto y que se vote “sobre tablas”.

Por lo tanto, todo hace pensar que aguardarán que la ley de “Alcohol Cero” sea sancionada en la provincia como normativa general para todo el territorio; más allá de la ordenanza.

Cabe señalar que tanto la iniciativa tratada a nivel nacional como esta nueva propuesta local buscan dar un mensaje claro sobre los riesgos al conductor bajo los efectos del alcohol, víctimas como peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas y representan un serio riesgo para los acompañantes del conductor alcoholizado.

“La Organización Mundial de la Salud advierte que el 50% de las causas de mortalidad vinculadas a hechos de tránsito se encuentra relacionados al consumo de alcohol, porcentaje que alcanza el 25 % para los casos de los cuales derivan lesiones (graves o leves), y el 10 % para el caso de siniestros sin lesiones. A estas cifras, dicho organismo agrega que el alcohol al volante es la principal causa de muerte en los jóvenes, menores de 25 años”, comienza informando el proyecto de Ordenanza.

“En la actualidad, la tolerancia permitida de alcohol en sangre por la Ley 24.449 es de 0,5 g/L para vehículos y 0,2 g/l para motociclistas y 0,0 g/l para profesionales; Pero en la Argentina, las estadísticas sanitarias indican que 1 de cada 3 conductores que protagoniza un siniestro vial fatal tiene alcohol en sangre. Por eso décadas de investigación han demostrado que los conductores alcoholizados, aún en pequeñas cantidades, corren un riesgo considerablemente mayor de ocasionar un siniestro en la vía pública en comparación con los que no han ingerido bebidas alcohólicas. Pero las posibles víctimas no siempre son las y los conductores que han consumido alcohol, sino que también pueden participar sus acompañantes o los pasajeros de otros vehículos, además de otros usuarios de la vía pública, especialmente los más vulnerables como peatones, ciclistas, motociclistas y niños/as”, agrega la ordenanza.

