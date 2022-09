Día del Empleado de Comercio: los negocios que cierran

Cada 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio en la Argentina. La fecha hace referencia a la sanción de la Ley N°11.729 de 1934, que legisla las relaciones y derechos en el trabajo. En 2009, y mediante el artículo Nº 76 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, se originó la celebración de este día.

Esta jornada es considerada como no laborable, por lo que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Cámara Argentina de Comercio promueven que los trabajadores descansen en esta fecha, tal como dispone la Ley Nacional 26.541.

La Cámara Argentina de Comercio instruye el derecho a los empleados de ausentarse a sus puestos en este día. Sin embargo, los comercios podrán abrir sus puertas, siempre y cuando sean atendidos por sus dueños o por aquellos trabajadores que acepten presentarse en esta jornada.

Por ello, a pesar de que los comerciantes no están obligados a mantener cerrados sus locales, es probable que muchos lo hagan.

Los rubros que generalmente cierran sus puertas durante este día no laboral suelen ser los relacionados a cadenas de supermercados, locales de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, galerías y centros comerciales.

Un empleado de comercio es aquel que desempeña una tarea física o jurídica en este sector, que tiene como objetivo realizar intercambios mercantiles. Si bien se los relaciona directamente con locales físicos de venta, este rubro comprende a muchas más personas.

De esta manera, los empleados de comercio se agrupan en las siguientes categorías: Administrativos; Maestranza y servicios; Auxiliar; Auxiliar especializado; Ventas.

Cada una de éstas se divide, a su vez, en subcategorías, dependiendo sus responsabilidades y escala jerárquica.

DATOS

Al año 2016, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios contaba con más de 1.000.000 de empleados representados en el país.

De acuerdo a la Faecys, el 54,7 por ciento de los empleados de comercio son hombres, mientras que el 42,6 % restante son mujeres.

El 57,6% de estos trabajadores son jóvenes de hasta 34 años.

Según una encuesta de la Faecys, el 12 por ciento de los participantes declara que una parte de su sueldo no se encuentra registrada. En el 51 por ciento de estos casos, se trata de menos de la mitad del salario.

El 44,3 por ciento de las personas encuestadas afirman que no reciben el pago de sus horas extras.

CUANTO COBRARAN QUIENES TRABAJEN EN ESTE DIA

La Faecys establece que a quienes trabajen en este día se les aplicará las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo para los días feriados.

Por lo tanto, se abonará un recargo del 100 por ciento a la jornada laboral percibida.

Este beneficio incluye tanto los ítems remunerativos como los no remunerativos, comisiones, porcentajes y horas extras.

En el Día del Empleado de Comercio en la Argentina se celebra el rol de sus trabajadores y se resalta la importancia de trabajar por la mejora de sus condiciones y derechos laborales.

