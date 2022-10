Se dilata el tratamiento de la ley “alcohol cero” al volante

Pese a los intentos del Gobierno bonaerense de tratarla en el mes de septiembre, la Ley de Alcohol Cero quedó en stand by y todavía no hay certezas de cuándo podría llegar a debatirse en el recinto del Senado.

A finales del mes de agosto, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, encabezó un plenario de las comisiones de Transporte, Legislación General y Prevención de Adicciones, en lo que fue la última instancia de diálogo antes de que el proyecto sea tratado en sesión.

En este sentido, se preveía que la iniciativa fuese incluida en el temario de la última sesión ordinaria, que tuvo lugar el pasado miércoles 28 de septiembre. No obstante, eso no sucedió.

Desde el Concejo Deliberante local siguen de cerca este debate ya que el unibloque del Frente Renovador- Frente de Todos elaboró una Resolución en el cual celebraron el debate y el avance del proyecto de ley de “Alcohol cero” en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto tiene como objetivo prohibir a nivel nacional la conducción de vehículos después de ingerir cualquier bebida alcohólica.

Por otro lado, el Frente de Todos elaboró un proyecto de Ordenanza que busca implementar la “Tolerancia cero de consumo de Alcohol y estupefacientes para conductores” en el Partido de Zárate. Tal proyecto fue girado a las comisiones de Seguridad Pública y Legislación e Interpretación para un estudio pormenorizado de sus párrafos y aún no tuvo despachos favorables para que vuelva al recinto y que se vote “sobre tablas”.

Por lo tanto, todo hace pensar que los ediles aguardarán que la ley de “Alcohol Cero” sea sancionada en la provincia como normativa general para todo el territorio; más allá de la ordenanza. Y es por ello que siguen su tratamiento de cerca.

Cabe señalar que tanto la iniciativa tratada a nivel nacional como esta nueva propuesta local buscan dar un mensaje claro sobre los riesgos al conductor bajo los efectos del alcohol, víctimas como peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas y representan un serio riesgo para los acompañantes del conductor alcoholizado.

