Luego de la oficialización de «Lima Ciudad» no se ha generado ningún organismo público

Tras la oficialización del gobierno provincial de “Lima Ciudad”, el Estado en todos sus niveles aún no ha generado nuevas oficinas públicas en esa localidad. Lo único que existe es un plan municipal de pavimentación y desagües pluviales y un proyecto de la Cooperativa Eléctrica, que viene de larga data, de regularizar asentamientos mediante la instalación del alumbrado público.

La declaratoria de “Lima Ciudad” es en adhesión a la Ley Provincial 10.806 (Ley de Ciudades); luego que el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaran con fuerza de Ley esta declaratoria. Con tal reconocimiento, el Estado municipal y provincial de asumir nuevas obligaciones administrativas y operativas que por el momento no fueron desarrolladas.

PIDEN COMISARIA DE LA MUJER EN LIMA

La concejal limeña, Lorena Bustos, elaboró un proyecto de resolución buscando la creación de una comisaría de la mujer, para evitar el desplazamiento de muchas mujeres limeñas hasta el barrio de Fonavi, donde existe la única dependencia policial de esta temática.

“La Comisaría de la Mujer y familia tiene como misión la prevención detección , administración de justicia especializada en violencia intrafamiliar , revisión coordinación de atención integral de las personas víctimas de violencia de género brindando un tratamiento integral e interdisciplinario. La creación de una Comisaría de la Mujer y Familia permitirá ocuparse de una problemática tan específica, delicada y sensible que se ha incrementado en los últimos tiempos y de la cual Lima no es una excepción. Hoy en día, muchas familias y mujeres limeñas padecen este cruel flagelo sin encontrar respuestas , ni una dependencia en la ciudad a la cual recurrir , sintiendo un estado de indefensión y abandono”, expresan los Considerandos de la Resolución.

Es por ello que piden solicitar al Ejecutivo gestionar ante el Ministerio de Seguridad bonaerense la pronta creación de la Comisaría de la Mujer y Familia en la ciudad de Lima, según lo reglamenta la Resolución 4570 de la Provincia de Buenos Aires, de manera «Perentoria».

Al mismo tiempo, pide que la nueva dependencia cuente con un equipo interdisciplinario con agentes municipales capacitados para tal función y que se genere un trabajo de fortalecimiento entre la Comisaría de la Mujer y Familia con la secretaría de Desarrollo Humano y el área de Familia y Género para garantizar el seguimiento de cada caso.

Piden la creación de una comisaría de la mujer en Lima, para evitar el desplazamiento de muchas mujeres limeñas hasta el barrio de Fonavi de Zárate, donde existe la única dependencia policial de esta temática.

Comparte esto: Twitter

Facebook