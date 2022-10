Alerta automovilistas: animales sueltos en las calles y rutas de la zona

Desde el año pasado que frentistas de barrios ubicados en la Ruta 193 y otros loteos, han denunciado la presencia de animales sueltos en la autovía y en la misma Antártida Argentina, lo cual habla de que existen pocos controles y una desaprensión de los propios propietarios de estos animales que con el fin de que pastoreen los ubican en las banquinas. Y no se trata de perros, sino de animales de corral que se escapan a raíz de que sus dueños no los cuidan.

En este caso, automovilistas asombrados pudieron ver el paso de una fila de veinte ovejas en la puerta del hospital municipal, cruzando la Antártida Argentina y deteniendo completamente el tránsito de ambas manos. El hecho sucedió el lunes alrededor de las 15 horas.

Otro punto conflictivo es el ingreso a Escalada y otros accesos a barrios ubicados a la vera de la Ruta 193 ante la presencia de muchos caballos y ovejas sueltas en la banquina, libres y sin soga.

Fueron los propios vecinos de Escalada quienes pidieron más presencia policial para evitar la presencia de caballos sueltos sobre el acceso al pueblo. Pero este tema sigue siendo una constante en las rutas de la zona y, llegando a la ciudad, en la Antártida Argentina y avenida Santa Fe.

Estos animales sueltos, o a veces atados con una soga muy larga, llegan a la ruta o las banquinas. Y representan un serio peligro a la hora de circular para los automovilistas; más aún con la neblina que existe en las primeras horas de la mañana.

En el caso de las ovejas de la avenida Antártida Argentina, estaban sueltas, sin soga.

Una situación similar se registra en Ruta 6, donde hubo autos que volcaron para esquivar caballos y otros accidentes que involucraron a vecinos zarateños.

Existe una ley provincial de prohibición de animales sueltos en la vía pública, la N° 11.430. Y en caso de que hubiera un accidente, el Código Civil considera que es el dueño del animal que ocasiona el accidente quien deberá responsabilizarse por los daños ocasionados por éste, lo que deberá surgir de la marca con que el cuadrúpedo esté señalado, además de otros medios de prueba (testimonios) que puedan ser valorados como tales. Aunque en la mayoría de los casos, estos animales no están marcados o sus dueños no se pueden ubicar e identificar. Pero son los perros sueltos el caso más común y los que nunca salen a la luz porque los conductores no los denuncian en los peajes o en los números de atención al usuario de la empresa concesionaria.

Los ciudadanos que vean situaciones de este tipo, pueden llamar a la Policía de Caballería de Campana 03489- 426963 en caso de estar transitando por la vecina localidad o, si se encuentran en Zárate lo podrán hacer al número publicado por la empresa 5 Vial, concesionaria de la Ruta Panamericana. El número es: 0800-888-4567. En caso de estar en la ruta 6 lo podrán hacer al destacamento vial local, 03487- 421995 o a la DPU, al 442288.

Ovejas sueltas de la avenida Antártida Argentina

Comparte esto: Twitter

Facebook