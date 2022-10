Más descanso e ingresos: cómo es el nuevo sistema de residencias médicas

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunciaron un nuevo reglamento que modifica el sistema de residencias médicas en la Provincia, para los médicos y médicas que se gradúan de las carreras de medicina y deben realizar la formación en servicio.

«Las residencias médicas tienen características de trabajo que no estan acorde a las condiciones actuales. Es muchas veces más exigente», señaló Kreplak. «Esto es producto de un reclamo histórico, que llega luego de mucho trabajo y muchas gestiones de gobierno», agregó.

«Se trata de una mejora de condiciones laborales, de formación, de convivencia y en general para que el sistema de salud bonaerense sea más elegible y querible por parte de los nuevos graduados», explicó el Ministro.

Y afirmó: «Creemos en el derecho a la salud, formamos no sólo para la Provincia sino para todo el país. Lo hacemos con mucha responsabilidad y queremos que los que se gradúan nos elijan».

Luego de que el ministro Kreplak explicara los principales puntos del nuevo reglamento de residencias, el gobernador Axel Kicillof destacó la decisión de su gestión de impulsar las reformas. «El reglamento era arcaico, necesitaba un sacudon de justicia laboral, de modificaciones de cambio de época», afirmó.

«Me tocó trabajar en el sistema universitario, donde la formación está sometido a estos regímenes que terminan siendo confusos y se desdibuja que se trata de condiciones laborales», señaló aunque reconoció que «no hay forma a veces de aprender que no sea por el propio trabajo».

En ese sentido, el Gobernador afirmó que «venimos haciendo dentro del sistema de salud varios esfuerzos por lo que llamamos la integración y transformación profunda del sistema de salud de la Provincia. Este es un paso más en un sistema muy postergado y abandonado, deteriorado y desinvertido».

Se anuncio del nuevo régimen de residencias médicas en hospitales de la Provincia.

Comparte esto: Twitter

Facebook