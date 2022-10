Suspenden la Expo Zárate 2022 “por falta de apoyo económico, institucional y político”

El presidente del Centro del Comercio e Industrias de Zárate, Ariel Dara, confirmó en la mañana de ayer la suspensión de la Expo Zárate 2022 ante lo que describió como una “falta de apoyo económico, institucional y político”.

Las autoridades de la institución que nuclea a comerciantes y pymes del distrito venían adelantando el escenario de dificultades que se presentaban en el marco de la organización y coordinación del megaevento previsto para el mes de diciembre. Finalmente, a pesar de los esfuerzos para revertir esta situación, se decidió dar de baja la iniciativa ante la inviabilidad de continuar con lo programado.

“Tanto la comisión directiva como la subcomisión de eventos han hecho el esfuerzo necesario para poder mostrar a Zárate de la forma que se merece, pero lamentablemente no fue suficiente para poder realizar Expo Zárate. Al no haber tenido el apoyo económico, institucional y político de los grandes participantes de esto, no se pudo lograr el sueño tan esperado”, fueron las palabras que utilizó Dara para realizar el anuncio.

Si bien el titular del CCIZ prefirió no dar nombres, se pudo leer entre líneas en el mensaje brindado que la falta de colaboración provino tanto de las grandes empresas del distrito, tal como describieron días atrás, de la Unión Industrial de Zárate y de la Municipalidad. Por el contrario, Dara agradeció el acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica de Zárate en el proceso, así como también a los emprendedores, a los artesanos, a las pymes y a las ONG por “el apoyo y la confianza”.

“Hubo mucha respuesta de parte de las pymes y los comerciantes, por eso estamos acongojados por no poder llevar adelante la expo”, dijo Dara y agregó que “por un tema de respeto a los comerciantes y a Zárate, se decidió hacer la Expo de la forma que estaba pensada, o no hacerla”.

A lo largo de las últimas semanas muchos comerciantes, emprendedores y pymes se inscribieron para formar parte de la iniciativa, abonando el canon pertinente. Por tal motivo, Dara confirmó que el dinero “se devolverá en su totalidad a partir de la semana que viene de manera programada”.

Al finalizar, el presidente del CCIZ sostuvo:“Estamos bastante tristes por tener que salir a dar esta noticia. No nos queremos sacar responsabilidades que hemos tenido desde el Centro de Comercio por no poder hacer esto, somos autocríticos y tenemos responsabilidades. Vamos a poner todo el esfuerzo que haga falta para poder hacer Expo Zárate 2023”.

Ariel Dara, presidente del CCIZ.

