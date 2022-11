La Escuela Primaria Nº 26 fue la ganadora de «Ciudad Rayuela»

Se llevó a cabo una nueva final del programa Ciudad Rayuela, en el Zárate D.A.M. Stadium, con la participación de alumnos, familiares y comunidad educativa.

En la jornada de cierre los alumnos participantes de 5º y 6º año de Escuelas Primarias de gestión pública y privada del partido de Zárate realizaron la exposición de sus proyectos y un jurado conformado por miembros del gabinete municipal evaluó a los cursos.

Ciudad Rayuela contó este año con 17 proyectos que se enfrentaron en la Gran Final. El primer puesto fue para 5to C de la Escuela Primaria Nº 26 de Zárate, en la segunda ubicación finalizó 5to B, también de la Escuela Primaria Nº 26 y el tercer lugar fue para el 2do ciclo de la Escuela de Educación Especial Nº 503 de Lima.

El proyecto ganador fue “Proyectando Valores” que propuso la construcción de una estructura en altura con palabras que remitan a valores como “solidaridad”, “empatía”, “respeto”, “humildad” cuya sombra se proyecte en alguna calle de gran tránsito de la ciudad, como puede ser Justa Lima de Atucha o el Paseo de la Ribera. El Municipio financiará hasta $2.500.000,00 para la realización de este proyecto, y entregará $500.000 para la compra de mobiliario escolar, equipamiento tecnológico, material didáctico y/o deportivo a convenir, un set escolar para alumnos y una notebook para el docente.

El intendente Osvaldo Cáffaro felicitó a todos los alumnos que participaron y expresó: “Ustedes ven la ciudad desde otro lugar, que nosotros los más grandes no vemos. Y la verdad que hoy he aprendido muchísimo, junto con mi equipo, porque la dimensión de los proyectos, sus sueños e ideas son maravillosas. Ninguno de ustedes se hubiese imaginado una ciudad que no contenga y sume a sus hermanos, a sus compañeros de grado, a los abuelos, a los animales y al medio ambiente. Nos llenaron energía, esto le da a uno ganas de seguir para adelante, de seguir haciendo cosas, por ahí las imaginamos y las pensamos con mi equipo, pero no en la magnitud y con los detalles que ustedes le pusieron”.

El curso ganador del segundo puesto, que con el proyecto “Eco Plaza” planteó la construcción de una plaza ecológica con canteros, bancos de eco ladrillos, árboles frutales y plantas aromáticas, recibirá $300.000,00 para la compra de mobiliario, equipamiento tecnológico, material didáctico y/o deportivo a convenir, un set escolar para alumnos y una tablet para el docente.

Y el ganador del tercer premio, con el proyecto “Bancos Inclusivos” (bancos para sillas de ruedas en espacios públicos de Lima), tendrá $250.000,00 para la compra de mobiliario, equipamiento tecnológico, material didáctico y/o deportivo a convenir, un set escolar para alumnos y una Tablet.

El Programa «Ciudad Rayuela» que organiza el Municipio contó este año con 17 proyectos que se enfrentaron en la Gran Final.

El intendente Osvaldo Cáffaro entregó el premio a la Escuela de Educación Primaria Nº 26.

Comparte esto: Twitter

Facebook