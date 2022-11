Más de 18 mil fieles peregrinaron desde la Diócesis

Fieles de Zárate, Lima e Ibicuy partieron cerca de las 16 horas desde la parroquia céntrica hacia Luján, por Ruta 6. A su camino, muchos vecinos y familiares salían a saludar a los peregrinos a la puerta, para darles ánimo, y también para agradecerle a la imagen de la virgen que encabezaba la marcha.

A su paso, y en la intersección con Ruta Panamericana y Ruta 8 se iban incorporando cientos de devotos y devotas de la Virgen María provenientes de los diferentes partidos que conforman la Diócesis, de Campana, Baradero, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar y San Antonio de Areco bajo el lema «¡Madre, míranos con ternura, queremos unirnos como pueblo!».

En tanto, la columna de Campana partió a las 18 horas desde la Catedral Santa Florentina y la comunidad limeña salió en horas del mediodía para juntarse con los y las peregrinas que salían desde la plaza Mitre de nuestra ciudad a las 16 horas. Otra columna hizo lo propio desde el partido de Pilar, a las 22 horas.

«Le decimos a María Madre `Miranos con ternura, queremos unirnos como pueblo», manifestó Monseñor Pedro María Laxague, obispo de la Diócesis de Zárate-Campana.

En un mensaje a quienes participaban de la Peregrinación, el obispo comentó: «En esta Peregrinación se nos une mucha gente que habitualmente no vemos en nuestras reuniones dominicales, gente que tiene fe y busca a través de María acercarse a Dios. Sepamos recibirlos como hermanos, atenderlos bien y darles esa ternura que María nos da a nosotros, para que se sientan incluidos en nuestra comunidad y no se sientan extranjeros entre nosotros. La Iglesia siempre tiene que está abierta para todos».

«Los despido con la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo; amén. ¡Viva María! ¡Viva María de Luján! ¡Viva todos ustedes!, Caminen en paz» expresó Laxague despidiendo al multitudinario grupo de peregrinos congregados frente a la plaza Mitre.

Laxague llamó a los sacerdotes a acompañar la Peregrinación y estar atentos para «confesar y atender» a los y las participantes, ya que varios «aprovechan ese día para poder reconciliarse con Dios». Asimismo, instó a los sacerdotes que no estén en condiciones de peregrinar «a despedir a sus comunidades y juntos dar la Eucaristía a las seis de la mañana en la Basílica de Luján».

«Qué lindo para el pueblo ver que los pastores están en comunión con sus obispos», remarcó.

Durante la caminata hubo paradas oficiales como en el camping de los petroleros en Los Cardales; en el cruce de las rutas 6 y 8; en el cruce de las rutas 6 y 192, y en Open Door. En la basílica, hubo diáconos bendiciendo, y sacerdotes escuchando confesiones.

A través de las redes sociales los y las vecinas se manifestaron llegando a la Basílica o en pleno camino, donde se experimentan diversas sensaciones, desde entusiasmo, alegría, emoción; también paciencia, dolor y cansancio.

“FUE UN EXITO”

Uno de los organizadores con más experiencia en nuestro Partido es Angel Lavié; quien caratuló a esta edición como, “todo un éxito, ya que hubo más participación del gobierno nacional y provincial con muchos recursos que hicieron una mejor organización para los peregrinos. Todos los años mejoramos algunas cosas pero esta vez creo que encontramos la mejor forma de acompañar a los peregrinos durante todo el viaje. Hemos mejorado la seguridad y la campaña sanitaria y por ello agradecemos al director del SEMU local, Pablo Terrens, hubo 4 ambulancias, otros móviles aportados por Nación, la cobertura de Cruz Roja y pudimos colocar a ocho grupos de voluntarios con mate cocido y torta fritas que permanecieron toda la madrugada. También agradecemos a Masterbus, que dispuso de micros, y a la empresa Car Jor, que hizo lo propio con dos camiones”, remarcó Lavié. “También a comercios y supermercados que colaboraron con yerba, azúcar y agua”, agradeció.

En cuanto a la cantidad de personas que participaron, el voluntario confirmó que lo hicieron entre 18 y 20 mil de toda la Diócesis.

“Antes de 4 AM ya había gente en Luján por lo tanto se caminó a buen ritmo y a un promedio de 5 km por hora. Aparte hubo muchos jóvenes y eso siempre nos da mucha alegría”, concluyó.

“NECESITAMOS VER OTRO HORIZONTE”

En su homilía de la misa de las 6 de la mañana, el Obispo Laxagüe tuvo unas palabras muy sentidas para los peregrinos y peregrinas que llegaron a escuchar la liturgia. “Necesitamos ver otro horizonte…inconscientemente estamos todos detrás de ese Jesús que da una nueva vida.

Necesitamos ver otro horizonte…en nuestro vivir, precisamos sentir que es una realidad lo que Dios nos prometió: una vida plena, no después de la muerte solamente, sino ya. Somos hijos de Dios, somos herederos del Cielo, y ya sabemos que caminamos hacia esa plenitud. María nos anima y nos dice: ‘hagan lo que Él les dice’… y Jesús nos dice: ‘Trátense como hermanos, sírvanse los unos a los otros’. Está noche ha sido ejemplo de lo que nos propone Jesús: servicio gratuito, anónimo y desinteresado”, fueron parte de las palabras compartidas, en su homilía, por el obispo Pedro Laxague.

Fieles de Zárate, Lima e Ibicuy partieron cerca de las 16 horas desde la parroquia céntrica hacia Luján, por Ruta 6.

Comparte esto: Twitter

Facebook