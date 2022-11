Robos en Villa Fox y Villa Carmencita

Desde hace varios meses los vecinos de Villa Fox mantienen su reclamo por los numerosos hechos delictivos que se registran en el vecindario; según advierten, no descartan llevar a cabo nuevas medidas de protesta como anteriores oportunidades.

Durante los últimos días se conocieron hechos delictivos que dan cuenta de la situación que atraviesan los vecinos. Se trata de robos a comercios que, gracias a su cobertura mediática, exponen el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las familias que residen en la zona.

Uno de los hechos recientes ocurrió en una concesionaria Volkswagen ubicada sobre calle Justa Lima, donde dos malvivientes ingresaron durante la madrugada para sustraer dos bicicletas oficiales de la marca. Una cámara de seguridad de la zona muestra cómo los sujetos escaparon luego de trepar una pared.

Pero los dispositivos de registro fílmico, alarmas o rejas ya no son suficientes para prevenir el delito que acecha al barrio, y también a otros vecindarios de la zona. Días atrás, un vecino del mismo vecindario denunció que un grupo de malvivientes ingresó a robarle en dos ocasiones distintas durante dos días consecutivos.

Los robos en las viviendas -con o sin presencia de sus moradores- no son el único problema de inseguridad. Vecinos del barrio remarcaron a este medio que también se registran robos de motos, aperturas de autos para robar pertenencias del interior o los clásicos robos en la vía pública perpetrados por los denominados “motochorros”.

En distintas oportunidades, los vecinos del barrio se organizaron para llevar a cabo manifestaciones que incluyeron cortes de calle. Estas acciones generaron que las autoridades municipales de del área de Seguridad, así como también jefes policiales se acercaran a dialogar y a prometer medidas a su alcance para combatir el delito. Incluso, tiempo atrás, representantes del Ministerio de Seguridad se comprometieron a colaborar con el vecindario.

Lo cierto, es que una vez apaciguado el fragor de la manifestación popular, el escenario delictivo vuelve a su estado anterior. Asimismo, según confiaron fuentes a este medio, no descartan volver a llevar a cabo una serie de protestas que podrían ser en mismo barrio, frente a la Municipalidad o el Concejo Deliberante, para exigir que los funcionarios públicos tomen cartas en el asunto.

En la actualidad los frentistas advierten que los controles policiales son escasos o nulos, aunque remarcan que “la policía no puede hacer mucho”, asignándole responsabilidades también a la Justicia.

Por eso, en los últimos meses, varias zonas del barrio se fueron nutriendo de alarmas vecinales, generalmente, organizadas y gestionadas por vecinos residentes de una misma cuadra o una manzana. Estos sistemas, que son costeados íntegramente por los propios vecinos -además de pagar al Estado Municipal la tasa de Prevención y Control- se ven complementados por grupos de Whatsapp bajo un esquema de monitoreo comunitario, donde las alertas ante situaciones sospechosas y la comunicación inmediata, permiten evitar las situaciones de peligro o ser víctimas de un delito.

Robo en Villa Carmencita

Le barretearon la puerta de entrada e ingresaron a la vivienda, robando entre otros objeros de valor, una bicicleta Mountain Bike rodado 29 marca Battle color rojo y documentación a nombre de Milton Germán Villanova.

El robo ocurrió el domingo a plena luz del día en la casa ubicada en Gallesio y Sargento Cabral en Villa Carmencita.

La zona de Gallesio y Sargento Cabral.

