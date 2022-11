Gremios pidieron la reactivación del plan nuclear

Durante el gobierno de Macri hubo varias movilizaciones multitudinarias a la rotonda de nuestra ciudad. De hecho la propia Cristina Fernández llegó para participar de uno de los actos en reclamo de la continuidad del Plan Nuclear Argentino. Sin embargo ayer, siendo Alberto y Cristina Fernández los pilares del gobierno nacional, los reclamos son los mismos. Y las promesas incumplidas que fueron haciendo sobre las inversiones en la región motivaron a que en el mediodía de ayer una decena de agrupaciones sindicales y políticas, autoproclamadas peronistas, realicen otra movilización a la rotonda.

Los reclamos son los mismos que en el 2015 y en el 2017: “la soberanía energética en pos del desarrollo, la producción y el trabajo como ordenador social, la reactivación de obras públicas paralizadas, el inicio de la construcción de la cuarta central nuclear, Atucha III y la continuidad del plan nuclear argentino”. A esto se le agrega el reclamo de recuperar el poder adquisitivo en los salarios ya que, afirman, que la inflación está ganando por goleada contra los magros salarios.

“Los trabajadores que tienen trabajo están empobrecidos, no hay dignidad para quien no llega a la quincena. Y aquel que no tiene trabajo está changueando, teniendo oficio y siendo mano de obra calificada”, reclamó Julio González de la UOCRA, uno de los referentes gremiales que tomó la palabra.

El resto de los sindicatos que participaron de la movilización fueron Ate, Químicos, portuarios del SUPA, personal de seguridad agrupados en UPSRA, el Sindicato de los Trabajadores Proteccionista Ambientales (STPA), UTEDYC, UPCN, Guincheros, UDOCBA, SOMRA, Urgra, Unión Ferroviaria y la UTEP; todos ellos estatales, portuarios y de la construcción o afines, como UECARA.

“Nunca pedimos planes, reclamamos trabajo y trabajo digno, no promesas vacías”, dijo González ante una rotonda colmada.

A partir de las 10 de la mañana comenzaron a llegar decenas de trabajadores que, tras el discurso de distintos referentes sindicales, se desconcentraron cerca de las 11:30 horas.

A partir de allí, marcharon hacia el Concejo Deliberante, llevando una nota firmada por los trabajadores para que tome una posición política respecto a las demandas.

“Es con todos, no con unos pocos. Si hablamos de peronismo tenemos que estar dentro de las políticas estatales. La verdad es que nos estamos desamorando del gobierno porque no cumple con sus promesas”, dijo González en función de Atucha 3, cuya obra iba a comenzar este año y no lo hizo. Y tampoco hay fondos para que comience el año próximo según el presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional para el 2023.

“Hoy estamos interpelando a nuestro propio espacio político, al peronismo, y a aquellos compañeros que empoderamos con el voto para que conduzcan los destinos de nuestro país. Nuestros dirigentes parece no estar dispuestos a ser interpelados, y no aceptan que nos están postergando. Esta fue la rotonda de la dignidad, la punta de lanza en contra del neoliberalismo. Y la política tiene que tomar un rumbo claro incorporando a la clase trabajadora. Somos la columna vertebral del movimiento peronista, somos trabajadores. Pero no somos consecuentes, y gobierne quien gobierne, queremos que lo haga con la clase trabajadora como columna de las políticas estatales. Y acá está la realidad; a la clase política les digo que se olviden de los dirigentes, que se acuerden de los trabajadores a quienes se les prometió una obra como Atucha 3 y como la extensión de vida de Atucha 1, y hoy no hay novedades de estas obras”, concluyó el titular de la Uocra local.

