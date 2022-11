Becas Roberto Rocca: Tenaris distinguió a 357 estudiantes de Zárate y Campana

Tenaris otorgó las Becas Roberto Rocca a más de 350 estudiantes de escuelas secundarias de Campana y Zárate que se destacaron por su desempeño académico. Este aporte, que implica una inversión de $40 millones por parte de la compañía y Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, representa un apoyo a los y las alumnas para acompañarlos en su trayectoria educativa.

El acto central de entrega tuvo lugar en la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) de Campana con la participación Paolo Rocca, CEO de Tenaris y presidente del Grupo Techint, quien afirmó: «Quiero felicitar a los chicos, familias, docentes y directivos por su esfuerzo estos años difíciles que atravesamos. Esto es el resultado de un trabajo colectivo y el éxito de los chicos es el éxito de la familia. Tienen que estar muy orgullosos. La educación es un componente fundamental del crecimiento individual y de la sociedad, permite abrir horizontes, interpretar el mundo y proyectarnos de un modo distinto. Encontrar consensos para el crecimiento de la comunidad».

Por su parte, Javier Martínez Álvarez, Presidente de Tenaris para Cono Sur, manifestó: “El apoyo a la educación está en el ADN de Tenaris. Valores que hoy veo representados en ustedes como estudiantes -el esfuerzo, la perseverancia-, son los mismos valores sobre lo que se construyó esta compañía y aportan a un país cada vez más equitativo. Espero que todos hayan disfrutado este momento y tengan plena consciencia de que con esta búsqueda permanente de superación personal se construye una mejor Argentina”.

También participaron del acto: Andrea Bruzzo, Secretaria General delmunicipio de Campana; Erika Bienek, directora corporativa de Relaciones con la Comunidad de Tenaris; Santiago Cerri, vicepresidente de Operaciones, y Marcelo De Virgilis, director de Recursos Humanos de Tenaris, entre otras autoridades y referentes educativos.

En Campana y Zárate recibieron becas estudiantes de 51 escuelas de la comunidad. Del total de 357 becas, el 57% de los y las becadas asisten a establecimiento de gestión pública. A su vez, el 56% son estudiantes con formación técnica y casi la mitad son mujeres. Junto a una destacada performance académica, para acceder a las becas, el alumnado debía no adeudar materias y no registrar repitencias ni faltas de conducta, y contabilizar menos de 15 faltas anuales.

La entrega de los diplomas y medallas en la ETRR fue conducida por el reconocido periodista Santiago Do Rego. Asimismo, Eduardo “Coco” Oderigo, fundador de Los Espartanos, brindó una charla motivacional. Se trata de un equipo de rugby integrado por personas privadas de su libertad que encontraron en el deporte valores y un camino hacia la reinserción social.

