Padres de Agustín Chiminelli, el principal imputado por el femicidio en Campana, seguirán el proceso judicial en libertad

Fuentes de la investigación revelaron a este medio que tras la apelación presentada, la Justicia resolvió que Rubén Chiminelli y Esther Sánchez, padres del principal acusado por el femicidio de María Alejandra Abbondanza en Campana, continuarán en libertad mientras dure el proceso judicial.

El mes pasado, el Juzgado de Garantías Nro. 2 del Departamento Judicial Zárate Campana a cargo del Dr. Julio Grassi, dictó la prisión preventiva para Augustín Chiminelli y decidió dejar en libertad a sus progenitores, quienes también se encontraban detenidos luego del allanamiento realizado en la vivienda del acusado, ubicada en las inmediaciones de Alberdi y Moreno, en Campana.

La fiscal que entiende la causa, la Dra. Laura Brizuela de la UFI Nro. 2, había elevado el pedido de prisión preventiva para los tres imputados, al considerar que había riesgos que pudieran entorpecer la investigación o hasta una posible fuga, en caso de que sean liberados. Si bien el magistrado compartió esa mirada, solo aplicó la medida para Agustín Chiminelli, por lo que dispuso la liberación de Chiminelli (P) y Sanchez.

Cabe remarcar que ambos continúan imputados en la causa, pero a diferencia de su hijo podrán continuar el proceso en libertad, aunque no se descarta que, ante una eventual condena, ambos puedan regresar a prisión. Esto tiene que ver con que, hasta el momento, no se pudo establecer con certeza su participación en el hecho.

Chiminelli padre fue quien le relató a la fiscal en su primera indagatoria, que su hijo que le había confesado el crimen; por su parte, Sánchez negó su participación en el hecho y solo se dedicó a relatar los hechos de violencia y agresión que ambos padres sufrían de parte de Agustín, algo que también padecieron distintas parejas del sujeto.

Un tema pendiente tiene que ver con los resultados de las pericias del celular de la víctima, las cuales se encuentran a cargo del personal de Gendarmería Nacional Argentina; según indicaron fuentes consultadas, el móvil pudo ser desbloqueado pero hasta el momento no se logró acceder al contenido del mismo, por lo cual, los resultados que podrían generar aportes sustanciales para la investigación, pueden demorarse un tiempo más.

Rubén Chiminelli y Esther Sánchez, padres del principal acusado por el femicidio de María Alejandra Abbondanza.

