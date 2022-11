Robot de autos y motos, un delito que no cesa

En la madrugada del domingo una camioneta Toyota Hilux, cabina simple, fue robada en pleno Centro de Zárate. Pero no se trata de un hecho aislado sino de un robo más de una larga cadena que vienen registrándose en el último tiempo relacionado a las motos y a los automóviles. Ya es común escuchar comentarios de vecinos que le robaron la moto, el auto o la camioneta.

Los robos de motovehículos comenzaron a crecer, a la sombra de las cifras oficiales, desde mediados de año; incluyendo camionetas de alta gama y siendo las Hilux el blanco preferido de los delincuentes.

Las motocicletas son utilizadas, comúnmente, para cometer otros ilícitos mientras que los automóviles, aún con medidas de seguridad más complejas como el seguimiento satelital o cortes automáticos de energía, también son robados.

La semana pasada golpearon a un vecino en Los Ceibos y le robaron el auto; del interior del Carrefour le robaron el auto a un vecino.

También la semana pasada robaron una moto de alta cilindrada en un barrio ubicado sobre Ruta Panamericana, hace diez días robaron una moto que fue recuperada días más tarde por la policía y la inseguridad sobre las rutas ya es un denominador común que atemoriza a los camioneros por la proliferación de violentos robos bajo la modalidad “piratas del asfalto”.

También la semana pasada, y en un saqueo a una vivienda, los delincuentes huyeron llevándose el auto del propietario de la finca y aún no apareció.

Por lo tanto, son hechos que se van sucediendo y que ponen de alerta a muchos vecinos que expresan su preocupación ante casos de robos de motovehículos comentados por familiares, vecinos o amigos.

EL ROBO DE MOTOS

El asesinato del empresario de Andrés Blaquier en la Panamericana (altura de Pilar) para robarle su BMW no fue un caso aislado. En los últimos 10 años, el robo de motocicletas a nivel nacional se duplicó. Y en paralelo, en el mismo período, la compra de motos se redujo a la mitad.

Así surge de un informe elaborado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en base a lo reportado por las entidades aseguradoras a los sistemas IRIS (Sistema de Control de Fraude) y PrismaNET (Plan Estadístico del Ramo Automotores), y de las inscripciones de motos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, publicadas por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense aseguraron que los números “vienen bajando” desde 2019. Según los datos provistos por la propia cartera a Infobae, este delito pasó de 29.170 hechos en 2019, a 25.371 en 2021. A septiembre de este año, los robos de motos en la Provincia suman 18.983. No hay datos del 2020 por haber sido “un año atípico” por la pandemia.

“En general, según el análisis de la Procuración (de la Provincia de Buenos Aires) y los datos que manejan e hicieron públicos, la mayoría de los delitos descendieron. Siguen siendo muchos, pero en porcentajes y cantidades descendieron”, señalaron.

