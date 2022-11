La difícil labor de las entidades que pugnan por el bienestar animal

El pasado 5 de octubre el grupo “Vespa Zárate”, compuesta por Vecinos de Zárate por la Salud Pública Animal, se reunieron en el Municipio para reclamarle acciones tendientes a controlar la población de perros y gatos, en búsqueda de respuestas adecuadas a tal problemática.

Un día después, Vespa Zárate hizo uso de la banca abierta en el Concejo Deliberante para compartir los alcances que tiene dicha problemática sanitaria animal.

El 10 del pasado mes, realizaron una visita al municipio de Almirante Brown, junto con funcionarios municipales, para verificar de qué manera trabaja el área de Zoonosis de aquel partido del Conurbano, uno de los ejemplos a seguir en cuanto a este trabajo de castraciones.

“El programa funciona hace 26 años en Almirante Brown y el principal responsable de que funcione es la Red de Políticas Públicas; una entidad que capacita, asesora y realiza un seguimiento a otros municipios para implementar el programa de castraciones. Estamos esperando que el Municipio local firme el convenio con esta gente así podemos implementar este programa pero aún no tenemos novedades. Se trata de un convenio que luego debe refrendar el Concejo Deliberante y no sabemos si darán los tiempos legislativos para aprobarlo antes de fin de año. Por lo tanto, necesitamos celeridad en este tema urgente para la salud de los animales y de la población en general del Partido”, expresó Julieta Galeano, miembro de Vespa Zárate.

CASTRACIONES MASIVAS

Lo que reclaman desde la entidad Vespa es lo siguiente: “Castraciones masivas”, hay que castrar a un número mayor de animales en el menor tiempo posible; “Gratuitas”, garantizando el acceso de toda la población; “Sistemáticas”, toda acción debe ser sistematizada en un servicio eficiente, rápido y eficaz; “Tempranas”, antes del primer celo; “Extensivas”, el servicio debe extenderse a toda la zona geográfica del municipio, y “No excluyentes”, no importando la raza del animal o el estado socio- económico de cada vecino o vecina.

Y los números entregados por la entidad hablan por sí solos, el Partido de Zárate tiene 138 mil habitantes. Ellos calculan que hay un perro o gato cada dos personas, o sea que de existir un censo animal arrojaría un aproximado de 69 mil perros o gatos. Según las estimaciones veterinarias y en pos de controlar la sobrepoblación animal, se debería castrar un mínimo del 20% de la población anual, lo cual implicaría castrar a 13.800 animales al año en nuestro Partido. O sea, unos 1150 animales mensuales y unos 57 animales por día, de forma ininterrumpida en todo el año.

El municipio, a través del Programa Ciudad Mascota, castraba a 1100 animales al año, aunque se necesita aumentar ese número.

“Las castraciones aparecen como la única solución económica, eficaz educativa y ética para controlar la superpoblación de perros y gatos, acción que fue implementada en el Partido de Almirante Brown desde hace 26 años, y por más de 20 municipios en el país. El Programa de Equilibrio Poblacional de fauna urbana, proporciona las herramientas técnicas y legales para implementar un una Política de Estado de cuidado de la Salud Pública, Animal y Ambiental, a partir de un control eficiente de la reproducción de perros y gatos, que actúa en forma preventiva controlando su sobrepoblación y sus consecuencias: abandono, animales en la calle, accidentes de tránsito y por mordeduras, contaminación ambiental, sufrimiento de los animales y de la comunidad, y enfermedades zoonóticas como sarna, parasitosis, rabia, etc.”, remarcaron desde la entidad.

