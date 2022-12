Recomiendan retomar el uso de barbijos en espacios cerrados por la suba de contagios

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires recomendó retomar el uso de barbijos en espacios cerrados por el aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas.

El domingo pasado, se informó que en la última semana hubo 3.323 positivos, es decir, por encima del 120%.

Ante este pronostico, se teme una suba progresiva para las fiestas.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, indicó que la suba de casos está relacionado a una nueva variante que ya atacó a gran parte de Europa y Brasil, quienes informaron hace algunos días que el barbijo volvió a ser obligatoria en aviones y aeropuertos.

En tanto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indicó que «vamos a tener algunos picos estacionales e incluso fuera de estación. El virus no se puede eliminar: si nos infecta, no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de los casos y tampoco da inmunidad de por vida».

Aun así sostienen que el número de internaciones y muertes disminuyó por lo que continúan manifestando la necesidad de que se completen los esquemas de vacunación para prevenir que la enfermedad se convierta en grave.

«En las últimas tres semanas hubo un crecimiento, pero todavía es un aumento leve y no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes», añadió.

Hoy será el último día de vacunación en la Unión Vecinal de Villa Carmencita. Se comenzará a vacunar en los centros de vacunación municipal.

