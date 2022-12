Destrozos, robos y una muerte en los festejos por Argentina

El pasado viernes una multitud se concentró en la esquina de Justa Lima y Rómulo Noya para celebrar ante la victoria de Argentina frente a Países Bajos por los cuartos de final del mundial de fútbol de Qatar. A pesar del clima de festejo que compartían muchas personas, también se produjeron hechos delictivos y vandálicos que opacaron el encuentro festivo.

Esa esquina fue el epicentro de los festejos luego de cada partido ganado del seleccionado argentino, pero lo cierto es que durante la tarde noche del pasado viernes, el volumen de personas enfervorecidas por la victoria albiceleste superó el de fechas anteriores.

En ese marco, y ante un mínimo operativo policial en las inmediaciones de ese punto, se registraron una serie de desmanes que despertaron el repudio de muchos sectores de la comunidad.

Comerciantes del radio céntrico manifestaron su dolor ante una serie de situaciones que se dieron en el marco de las celebraciones: el principal y más doloroso, tiene que ver con el fallecimiento del propietario de la Heladería Real. Se trata de Miguel Ventura, quien se encontraba en su local al momento del comienzo de los festejos. Según relataron fuentes consultadas, el hombre mantuvo discusiones con un grupo de hinchas que intentaban subirse al techo del lugar y que también intentaron causar daños a la propiedad.

En ese intercambio, el comerciante comenzó a descompensarse producto de un problema cardíaco dada la tensión del momento y el temor por los destrozos de su fuente de trabajo. Quienes lo acompañaban dieron aviso al personal de emergencias y, si bien acudió una ambulancia en ayuda, Ventura finalmente falleció.

“Queremos enviar nuestras condolencias a toda la familia y solicitarle de manera urgente al municipio que sume herramientas de prevención para el próximo día martes”, fue un mensaje que compartieron desde la Librería Viñas en sus redes sociales.

Además de este trágico desenlace, otros comercios también sufrieron las consecuencias del accionar delictivo y vandálico de un grupo de personas que aprovechó el fervor popular para perpetrar sus acciones. Así, un local de indumentaria para niñas y niños ubicado en la misma intersección también sufrió la rotura de su cartelería, mientras que otro comercio, ubicado en calle Rivadavia entre Félix Pagola y Avellaneda, dedicado al rubro de venta de electrodomésticos y muebles, sufrió el ingreso de delincuentes que provocaron varios destrozos en el interior. Algo similar ocurrió en un kiosco de calle Rómulo Noya, entre Moreno y Lavalle, donde delincuentes ingresaron y sustrajeron varios elementos del interior.

REPUDIO DE COMERCIANTES

Distintos comerciantes dieron a conocer un comunicado que publicaron en sus redes sociales y compartieron con la prensa que decía: “En la tarde de ayer (por el viernes) todos festejamos el triunfo de nuestra selección, pero lamentablemente para algunos vecinos comerciantes la alegría duró poco. Los destrozos provocados en el local de Cheeky fueron de una enorme magnitud, es necesario entender que cuando festejamos ninguna persona debe salir dañada, lastimada o perjudicada. Este martes queremos volver a festejar, pero con responsabilidad y empatía por el otro, a los comerciantes nos cuesta mucho mantener nuestras fuentes de trabajo. Sería bueno que desde el municipio se trabaje un sistema de prevención o se invite a festejar en un lugar más abierto organizado por el mismo municipio como lo hacen en otras ciudades cercanas a nuestro distrito”.

El relato de la dueña de Cheeky

Los destrozos fueron muchos, uno de los mayores daños se lo llevó el negocio Cheeky, en la esquina de Noya y Justa Lima donde le destrozaron la marquesina. Andrea, la dueña del local, relató lo que debió vivir esa noche tras los festejos y reclamó que se proteja la fuente de trabajo.

«No estoy en contra de los festejos», aclaró, «pero nadie ve nada, ni el Municipio, ni la Policía, ni Prefectura, si bien todos estaban la calle cuidaban a quienes nos rompen todo». Y continuó: “esa tarde tras haber ganado Argentina, en medio de la tormenta me acerco al local para corroborar que estuviera todo en condiciones y, lamentablemente me encuentro con hechos que no son de festejo, lo llamaría vandalismo: en el frente de mi local, la marquesinas toda rota, cables con corriente colgando, vidriera rota. Verificando esto hago sonar mi alarma para que personal policial se acerque y los mismos demoraron más de 45 minutos en llegar, siendo que ya habían dado aviso desde la central de alarmas, fueron ellos quienes me contuvieron vía telefónica hasta que llegó la fuerza policial que se encontraba apostada en Ameghino y Justa Lima, en Brown y Noya cortando las calles al tránsito, pero lo más curiosa es que nadie veía nada del vandalismo que los simpatizantes estaban cometiendo y no sólo en mi local sino que también en los aledaños, golpeando persianas con piedras, etc”.



Comunicado del CCIZ

Desde la entidad que nuclea a los comerciantes de la ciudad también se refirieron a los sucedido con un comunicado que expresó: “Desde el Centro del Comercio repudiamos los actos vandálicos realizados a comercios de la ciudad consecuencia de los festejos por el partido disputado por la selección. Asimismo les ofrecemos nuestras condolencias a familiares y amigos del vecino comerciante que perdiera la vida consecuencia de esta barbarie. Si se diera el día martes un resultado positivo para la selección, pedimos y solicitamos que se tomen las precauciones necesarias para evitar que esto se repita. Esperemos que las autoridades tomen las decisiones necesarias y se hagan cargo de sus deberes, para que esto no vuelva a suceder”.

La Municipalidad expresó su solidaridad con los vecinos afectados por los festejos y propuso mudar los festejos al Parque Urbano

Desde la Municipalidad se refirieron a los hechos delictivos y vandálicos ocurridos el pasado viernes tras el pase a semifinales del seleccionado argentino en el mundial de Qatar, donde se produjeron varias roturas y robos por parte de un grupo de personas que aprovechó los festejos para causar daños.

Desde el área de Prensa de la Municipalidad difundieron una pieza audiovisual, de la que fueron parte el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray, el director del Servicio de Emergencias Municipal (Semu) Dr. Pablo Terrens y el director general operativo de la Secretaría de Seguridad Sebastián Retamozo.

“Sabemos que son momentos de alegría. La gente tiene la necesidad de salir a expresarse, a manifestar su contento por lo ocurrido, pero también sabemos que son momentos que reclaman mucha responsabilidad en cuanto al comportamiento que se debe llevar adelante”. fueron las palabras iniciales de Arroquigaray. En esa línea, agregó: “Lamentablemente en los festejos se produjeron una serie de desmanes o hechos desafortunados. Particularmente, con mucha tristeza tenemos que hacer referencia al fallecimiento de un vecino, comerciante de la ciudad de Zárate, el cual sufrió una descompensación durante los festejos que se estaban realizando sobre calle Justa Lima, debiendo ser atendido por el SEMU a raíz de un diagnóstico de preinfarto”.

Con respecto a ese caso, el funcionario detalló que la base de la DPU recibió el llamado de emergencia y que dio intervención al Semu que activó lo que se conoce como ´código rojo´. “La ambulancia inmediatamente se traslada de la base hasta el lugar donde se encontraba el vecino y procede a constatar que tendría síntomas compatibles con un posible preinfarto. Se le da la primera asistencia en el lugar e inmediatamente es trasladado al Hospital Virgen del Carmen donde horas después lamentablemente fallece”, detalló Arroquigaray y agregó: “Como primer punto, toda nuestra solidaridad y respeto a la familia. Desde el Estado Municipal nos encontramos a total disposición para todo lo que pueda ser necesario. Y quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a la reflexión, porque si bien está correcto que podamos expresar nuestra alegría no es correcto que ello sea motivo de destrozos o de vandalismo como lamentablemente se registró ayer. Si bien se encontraba previsto un operativo de seguridad como es habitual para estos casos, estando la Policía como responsable de la seguridad local, acompañada por la DPU y Fuerzas Federales, realmente la cantidad de gente desbordó cualquier tipo de operativo y es ahí donde tiene que empezar a primar la racionalidad y el respeto hacia el otro, por parte de nuestros vecinos”.

Del mismo modo, el funcionario se puso a disposición de los comerciantes que hayan resultado afectados por los destrozos. “Hubo un desborde en cuanto al sistema de seguridad por la cantidad de gente y por el estado de excitación general que presentaban algunas de las personas que concurrieron”, manifestó.

Trasladarán el punto de encuentro para los festejos al Parque Urbano Central

El secretario de Gobierno, también adelantó una serie de medidas previstas para mañana, en caso que el enfrentamiento Argentina-Croacia resulte positivo para el seleccionado nacional, lo que produciría una nueva jornada de festejos en la vía pública.

“A partir de lo ocurrido, frente al próximo partido que tendremos el martes, desde la Municipalidad estaremos organizando un lugar abierto y con contención, donde podamos salir a festejar y expresarnos. Estamos pensando que el lugar establecido para poder llevar a cabo esto sea el Parque Urbano; en primer lugar, porque dadas las características permite una concentración mucho más tranquila de la gente, y segundo y principal, por respeto a la persona que lamentablemente falleció el día de ayer y que justamente tenía su local comercial en la zona donde se llevaron a cabo los encuentros de los vecinos. En base a ello, vamos a estar informando como se programaría este dispositivo en el Parque Urbano para ir llevándolo adelante”, detalló.

