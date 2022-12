El aumento de tasas se trata en el Concejo Deliberante

A partir de las 9 de la mañana sesionará el Concejo Deliberante, en su primera “sesión de prórroga”, dado que el período ordinario culminó el pasado mes.

Lo más destacado, a nivel político, será el tratamiento de un proyecto de Ordenanza por el cual el Ejecutivo municipal plantea aumentar las tasas un 161%.

Esto fue tratado y discutido en el arco del Frente de Todos y no hay una propuesta que convenza a todos los ediles y es por eso que se votará “sobre tablas” para ver qué mayoría es la que prevalece. Por el lado de Juntos, hay una oposición cerrada a tales cifras, a su vez reclaman que se cumpla con la meta inflacionaria del 60% propuesta por el propio gobierno nacional.

Sin embargo, en el interior del Frente de Todos las opciones son variadas y aún no existe una alternativa que convenza. Una de ellas es bajar el aumento al 60%, otros dicen del 100% dadas las previsiones. Otra que el aumento sea escalonado pero no de un 161%.

Finalmente, se tratará “sobre tablas” en la mañana de hoy. Cabe aclarar que el Presupuesto municipal 2023 no se tratará en esta sesión ya que primero deben definir el valor del aumento de las tasas que depende de los cálculos de gastos e ingresos de la Comuna.

Otros expedientes

Para la sesión de hoy ingresaron varios proyectos de Resolución; uno de ellos es del Frente de Todos- PJ pidiendo la colocación de más refugios para micros en distintos puntos de la ciudad para que la gente se proteja del fuerte sol y también que el municipio incluya al barrio Cementerio en su plan de obras.

También se tomará una resolución respecto al pedido de la Sociedad Española y Consulado solicitando la posibilidad de eximirlos de las tres sobretasas municipales

