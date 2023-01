Báez Sosa: sorpresiva y breve declaración de uno de los imputados

La audiencia de ayer en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en los Tribunales de Dolores, como las ocurridas en las últimas semanas, se centró en agotar la prueba forense.

Ayer, se trató de videos, con peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que trabajaron en el reconocimiento facial de las filmaciones hechas por testigos y cámaras de seguridad que son consideradas altamente incriminatorias en el caso. Se trata, básicamente, de poner a cada cara el nombre correcto, lo que en cálculos de la fiscalía puede consolidar aún más la acusación.

Aunque inicialmente estaban pautados catorce testigos, para la novena jornada la mayoría de ellos no fue requerido por los fiscales ni por la querella.

La novedad fue la breve y sorpresiva declaración del detenido Luciano Pertossi y la de un amigo del joven falsamente acusado, Pablo Ventura.

Luciano Pertossi, rompió el silencio

Durante la exposición de los peritos, los acusados fueron reconocidos en distintos momentos de la secuencia previa y posterior al ataque. Pero en la golpiza, no había sido mencionado Luciano Pertossi.

Entonces, la querella pidió pasar un video, que muestra cuando le pegan a Tomás D’Alessandro, amigo de Fernando. Detrás del auto se ve pasar a una silueta de remera negra. Los peritos empezaron a descartar y sólo quedaban dos opciones: una era Pertossi.

En ese momento, Luciano levantó la mano e intervino Hugo Tomei -abogado de los imputados- que interrumpió la exposición: «Luciano Pertossi quiere hacer una aclaración», dijo. Pidieron sacar a los peritos y el joven se sentó en el banquillo. «Quiero hacer una aclaración», arrojó.

«Eso es hablar», le respondió la jueza. «Quiero aclarar que yo no estoy ahí, como están diciendo», contestó el joven.

El fiscal Juan Manuel Dávila pidió preguntar dónde estaba, pero Pertossi se negó a responder. «No se esfuerce en hacer preguntas porque no voy a contestar», insistió.

Lo que dijo el fiscal Garcia

«Los imputados tienen el derecho de declarar cuantas veces quieran, y también tienen el derecho de no declarar. Ahora, cuando decide hacerlo queda sometido al interrogatorio de la contraparte», aclaró el fiscal.

Y agregó: «Le hice un par de preguntas porque estaba declarando, y no seguí porque quería que quedara constancia de que se negaba a contestar. Uno cuando se sienta a declarar, tiene que responder», contestó determinante.

Los imputados son trasladados a los Tribunales por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

