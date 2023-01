Peatones que teniendo su vereda utilizan la bicisenda en Costanera

La Costanera es el lugar elegido este verano por muchos zarateños -especialmente a la tarde noche – para pasear, caminar, correr, andar en bicicleta, pasear al perro, etc.

Pero también son muchos los que no respetan las normas de convivencia. Muchos ciclistas acusan dificultades para circular por la bicisenda, el lugar que les corresponde, ya que otros utilizan esta vía para caminar o hasta pasear al perro, ocupando los espacios y generando situaciones incomodas.

Además, se ven muchos niños y niñas con sus padres que también caminan por la misma, con el riesgo que representa para los más pequeños.

“Vine a andar en bici a la Costanera. La obra de la bicisenda es excelente. Pero ¿qué hace la gente? Camina por la misma y los ciclistas los tienen que andar esquivando, o tenemos que ir por la calle para poder seguir circulando, ya que nos ocupan todo el paso», se quejó un ciclista.

Las bicisendas son exclusivas para los ciclistas y se construyeron y señalizaron para tal efecto. Para caminar, los peatones tienen sus correspondientes veredas, que son muchas, en el Paseo de la Ribera.

«La vereda es mucho más amplia, incluso, hay veredas a ambos lados de la Costanera Sur , sin embargo, la bicisenda es única y la ocupan igual los peatones; entonces, no pueden mezclarse peatones con bicicletas», señaló el ciclista.

Dos espacios para circular: la vereda para peatones y la bicisenda.

