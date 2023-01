Padre e hijo fueron asesinados a balazos por un delincuente en un robo en barrio El Mangrullo

En una vivienda del barrio El Mangrullo tuvo lugar un violento hecho en la noche del pasado domingo, donde un delincuente asesinó a dos personas en un intento de robo.

El hecho se encuentra caratulado como “Doble homicidio en ocasión de robo” con intervención de la UFI Nro.7 del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo de la Dra. Andrea Palacios.

Según pudo saber este medio, entre las 22.30 y las 23 horas del pasado domingo, un sujeto ingresó a una vivienda rural ubicada en un campo dedicado a la producción de frutillas.

Allí residían Jonatan Oño (33), su padre Venencio Oño (66) y su esposa; mientras el hijo se encontraba fuera de la propiedad, en el patio de la casa, fue abordado por un sujeto quien lo intimidó con un arma de fuego y comenzó a exigirle que le entregara dinero. La principal hipótesis por el momento es que, dado que recientemente se había levantado la cosecha de frutillas, la familia contaba con dinero en efectivo en el lugar.

Jonatan, al ser interceptado por el delincuente, opuso resistencia y se dio origen a un forcejeo que terminó con al menos tres disparos.

La secuencia, fue advertida por la madre de la víctima quien pidió auxilio a su esposo y mientras el hombre acudía en ayuda, el ladrón ingresó a la vivienda y de inmediato abrió fuego sobre Venencio, quien recibió dos disparos de arma de fuego: uno en el omóplato izquierdo y otro en el ojo izquierdo. El homicida permaneció algunos instantes más en el lugar exigiéndole a la mujer que entregara el dinero, pero la vecina le manifestó que no tenía nada en su poder hasta que finalmente el sujeto se dio a la fuga.

Padre e hijo fueron trasladados de urgencia al nosocomio local, pero los profesionales médicos, a pesar de las maniobras de reanimación practicadas, nada pudieron hacer para salvarles la vida.

Por el momento se desconoce la cantidad total de disparos que le provocaron la muerte a ambos vecinos, dado que en las próximas horas se llevará a cabo la autopsia cuyo informe arrojará mayores precisiones sobre la muerte de padre e hijo.

Fuentes consultadas revelaron que se trata de un caso de varias complejidades, dado que la zona no cuenta con cámaras de seguridad, así como tampoco se identificaron testigos del hecho, por lo cual las tareas investigativas están abocadas al relevamiento de la zona a los fines de conseguir elementos que sean de interés para la investigación. Por el momento, se estima que fue solo un individuo el que llevó a cabo el asesinato de ambas personas.

El Foro de Seguridad de la Zona Sub Rural lamentó el crimen

Desde el Foro de Seguridad de la Zona Sub Rural de Zárate expresaron su lamento ante el terrible homicidio ocurrido en barrio El Mangrullo, donde un padre y su hijo resultaron víctimas de un delincuente armado que intentó asaltarlos.

El violento hecho generó una profunda conmoción en toda la comunidad, dadas las características del suceso, donde un individuo -que por el momento no fue identificado- atacó a balazos a Jonatan y Venencio Oño, productores frutihortícola de la zona rural.

Cabe remarcar que el mencionado foro lleva adelante desde hace tiempo una importante agenda de trabajo para poner en valor las herramientas y acciones preventivas de seguridad en la zona rural, dado que se trata de un área que en reiteradas oportunidades sufrió hechos delictivos cargados de violencia.

En ese marco, ya han pedido reuniones ante el intendente Osvaldo Cáffaro y funcionarios municipales para tratar de coordinar un abordaje en la zona, ; a la par de esas gestiones, iniciaron diálogos con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que llevó a cabo la instalación de algunos módulos policiales en la zona rural.

En esa línea, remarcan que el principal problema es la falta de patrullajes en la zona, lo que genera un sentimiento de abandono en los vecinos de una importante porción del distrito que se encuentra compuesta por aproximadamente 20 barrios.

“El Foro de Seguridad Rural se pondrá en contacto con autoridades policiales, con medios locales y capitalinos de noticias para expresar la falta de prevención y seguridad en toda la Zona Rural Sub Urbana de Zárate”, señalaron a este medio.

