Alquileres en Zárate: con poca oferta por la ley vigente y fuertes subas

Desde mediados de 2020, cuando se comenzó a aplicar la Ley de Alquileres vigente, la oferta de propiedades en alquileres comenzó a reducirse, con una caída estimada de 30% en la cantidad de unidades disponibles y subas en los precios para los nuevos contratos.

En tanto, los propietarios salieron a cubrirse frente a los cambios clave que introdujo la ley al mercado; uno de ellos fue la duración mínima de los contratos que pasó a ser de tres años con una sola actualización anual de los valores mensuales, de acuerdo a un índice que combina inflación y evolución de los salarios.

“El problema de la ley de alquileres es que no participó el sector inmobiliario y perjudicó a los inquilinos y a los propietarios. De hecho, los propietarios retiraron sus propiedades lo cual originó una disparada de los precios al no haber una demanda que satisfaga la oferta”, comenzó diciendo Alejandro Curzio, de Curzio Propiedades.

“Hay mucha incertidumbre con esta ley, entonces cae la oferta y sube la demanda. Y lo poco que hay en alquiler, hoy vale más. El alquiler que valía 30 mil pesos, hoy vale 60 y así sucesivamente. Luego nos encontramos ante un índice que promedia la inflación y los sueldos estatales. Y cerramos el año con una inflación del 90%; sin embargo un alquiler que costaba 30 mil pesos, recién se le aplicará el aumento en enero del año que viene y así el alquiler llega devaluado. Y al cabo de tres años de contrato, los valores quedan totalmente devaluados. Y así, ningún propietario quiere alquilar”, explicó el martillero local.

Otra de las medidas que introdujo la ley en pos de quitar el incentivo a los propietarios, es que los “cargó” de impuestos, ya que obligó a que todas las personas que tienen una propiedad, a inscribirse a la AFIP como monotributistas. “En Zárate hay muchos jubilados que no saben, o no pueden, inscribirse para el monotributo a su edad y mediante la web. El que tiene una propiedad en Zárate no es millonario sino que recibió una propiedad de herencia familiar. El mercado local es así, muy diferente al que puede haber en Capital”, aseguró Curzio, evaluando que la ley de alquileres tiene el foco puesto en la ciudad de Buenos Aires pero la ley es federal, y alcanza a muchos mercados nacionales que tienen otras características.

Por su parte, Alberto Crajevich hijo, de Crajevich Inmobiliaria, también coincidió con Curzio: “No sabemos por qué se generó esta ley sin consulta al sector inmobiliario, a los colegios de martilleros. Ya que todo redunda en una situación perjudicial para los inquilinos y propietarios, no vino a regular ni a mejorar en nada la situación de los alquileres. Todo lo contrario, generó que muchas propiedades hoy pasen a alquilarse en negro”.

“Tenemos aluviones de soldados de la Armada, de estudiantes de Prefectura y de empleados de Toyota que buscan alquilar casas o departamentos y, pese a que tienen poder adquisitivo, la oferta no es suficiente”, aclaró Curzio.

Alberto Crajevich: «No sabemos por qué se generó esta ley sin consulta al sector inmobiliario». Alejandro Curzio: «La gente viene muy angustiada porque no consigue para alquilar».

