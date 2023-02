Duras penas para losimputados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Ayer al mediodía se conoció la sentencia a los ocho jóvenes zarateños acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa. Cinco de ellos recibieron cadena perpetua y tres prisión efectiva por 15 años.

La lectura del veredicto comenzó a las 13 horas. Las penas más extensas fueron para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli por ser considerados coautores penalmente responsables.

En tanto, Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz fueron acusados de ser partícipes secundarios del asesinato de Fernando Báez Sosa. Los jueces confirmaron que, tal y como pidió la defensa, se rechazará el pedido de nulidad de la instancia.

Las penas perpetuas añadieron las carátulas de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.

En tanto, para los tres condenados a 15 años caben los cargos por ser partícipes secundarios de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado y alevosía.

Tras la interrupción del fallo por el desmayo de Máximo Thomsen, el Tribunal concluyó la lectura. A cada uno de los acusados se le entregó una copia del mismo.

CONDENADO SE DESCOMPENSO

Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados ,se descompensó al escuchar el veredicto del Tribunal que, ante esta situación, interrumpió la lectura del fallo, dispuso que el joven reciba asistencia médica y que se retire el público del recinto.

Si bien los ocho acusados estuvieron de pie en el momento de la lectura de la sentencia, tras escuchar la condena, Thomsen se sentó en su asiento y ya dio síntomas de haberse descompuesto, lo que fue advertido por su madre. El joven fue atendido por médicos y sacado de la sala de audiencias, por lo que el tribunal interrumpió la lectura algunos minutos.

Penas que recibieron los condenados

Las siguientes son las ocho condenas dispuestas ayer, en un fallo unánime, por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Máximo Thomsen: prisión perpetua, como coautor de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves».

Ciro Pertossi: prisión perpetua, como coautor de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves».

Enzo Comelli: prisión perpetua, como coautor de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves».

Matías Benicelli: prisión perpetua, como coautor de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves».

Luciano Pertossi: prisión perpetua, como coautor de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves».

Ayrton Viollaz: 15 años de prisión, como partícipe secundario de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves».

Blas Cinalli: 15 años de prisión, como partícipe secundario de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves».

Lucas Pertossi: 15 años de prisión, como partícipe secundario de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves».

TRASLADADOS A MELCHOR ROMERO

Los ocho condenados fueron trasladados tras la lectura del veredicto a la alcaidía de Melchor Romero, donde cumplieron la mayor parte de los tres años que llevan detenidos con prisión preventiva, .

Si bien para el juicio estuvieron alojados en la Unidad Penal 6 de Dolores, el TOC 1, dispuso vía oficio que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) los traslade nuevamente a la mencionada alcaidía.

Hacia allí partieron ayer a la tarde desde los tribunales de Dolores y en unidades del SPB, los cinco condenados a prisión perpetua y los tres que recibieron una pena de 15 años de prisión.

Más adelante se resolverá si ese continuará siendo su lugar de detención, o si, ya con una condena en primera instancia dictada por un tribunal, serán trasladados a otra unidad penal.

Apelaciones

Tanto Hugo Tomei, defensor de los ocho condenados, como Fernando Burlando, representante de los padres de la víctima y los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila, presentarán recursos ante la Cámara de Casación para modificar la resolución.

Los fiscales dijeron tras conocer el fallo que están conformes con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores y adelantaron que apelarán la participación secundaria atribuida a tres de ellos por considerar que fueron «coautores» del crimen, como los otros cinco sentenciados a perpetua.

Si bien Dávila afirmó que todavía no leyó los fundamentos de los jueces, manifestó estar convencido de que Cinalli, Viollaz y Pertossi «son coautores y no que tienen una participación secundaria como dictó el tribunal».

«Tenemos que leer los fundamentos. En eso se va a fundar el recurso se presentará ante Casación», aclaró el representante del Ministerio Público, que tendrá 7 días para recurrir el fallo.

Fernando Burlando, uno de los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa, anunció que apelará las condenas a 15 años de prisión impuestas a los tres que fueron considerados «partícipes secundarios» del crimen y señaló que en esos casos se hizo «una justicia débil, y una justicia débil no es justicia».

«Vamos a apelar», señaló el abogado mientras mostraba una copia en papel de la sentencia del tribunal.

Pidieron investigar por falso testimonio a dos testigos

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores ordenó ayer que se investigue a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazzo por los delitos de falso testimonio, tal como habían sido solicitado los fiscales acusadores en su alegato.

Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia hicieron lugar al planteo de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García para que se extraigan copias de la causa y se inicie una investigación para establecer si los dos jóvenes mintieron en sus declaraciones.

