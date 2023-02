Cianobacterias: cómo saber si el agua está infectada

Las cianobacterias generaron temor en la población, ante el posible consumo de agua contaminada, con efectos nocivos para la salud humana. Es por eso que las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires activaron el “ciano semáforo”, para saber si sobre la presencia de estos microorganismos en un curso hídrico.

El sistema de detección temprano fue activado en los últimos días y se puede acceder desde la web, en cualquier momento. El subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Guillermo Jelinski, aseguró que las cianobacterias que aparecieron en los balnearios del Río de la Plata y en lagunas bonaerenses, “son producto de la sequía y la bajante de los ríos”.

Ciano semáforo: cómo saber si el agua está contaminada

En diálogo con Radio Provincia, el funcionario detalló de qué se trata el protocolo para verificar el estado de los cursos de agua en territorio bonaerense. Las autoridades bonaerense emitieron un alerta naranja.

«Alrededor del 40% de las cianobacterias tienen toxinas y no hay que ingerir agua, ni peces. Nosotros estamos analizando diferentes cursos de agua en los distintos municipios», expresó el Jelinski.

Es por eso que el funcionario informó sobre el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias, el “ciano semáforo”, para conocer cuáles son los lugares afectados de manera actualizada.

Para acceder al “ciano semáforo”, se puede ingresar en el siguiente sitio . Allí se puede chequear el estado de las mismas en la costa del Río de La Plata y lagunas bonaerenses.

Los puntos más afectados ubicados sobre la costa del Río de La Plata que están en la localidad de Ensenada son: La Pérgola, Mirador Costero, Parador II, Club Regatas y canal de acceso Río Santiago.

De igual modo, en la zona costera del municipio de Berisso se advierte la presencia de estos organismos en la zona del Delta, Palo Blanco, Balneario Municipal, La Balandra, como también en la localidad de Magdalena (Balneario Magdalena y Balneario Atalaya). Cianobacterias: cuáles son los cuidados con el agua

Cianobacterias: cuáles son los cuidados con el agua

Allí, indicaron que el alerta naranja es un riesgo medio en el que el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena. «Las cianobacterias se acumulan en la columna de agua o en la superficie, pero no en una capa continua», explicaron los especialistas, al tiempo que recomendaron evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna, no consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua y prestar especial atención a niños y mascotas.

Por último, se informó que se mantiene el alerta Naranja por presencia de cianobacterias en la Laguna de Gómez (Puente Lincoln) ubicada en el distrito de Junín; Laguna de Lobos, de ese distrito; como también en la Laguna Chis Chis, La Tablilla y las Barrancas, espejos de agua pertenecientes a la cuenca del río Salado, en la zona centro-norte de la provincia de Buenos Aires.

Río Paraná de las Palmas: En Zárate no se detectaron cianobacterias.

Comparte esto: Twitter

Facebook