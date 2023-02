Confirman que este año se remodelarán los consultorios y área de internación del Hospital

Hace un año funcionarios del gobierno provincial visitaron el hospital y anunciaron obras de infraestructura con un presupuesto de 100 millones de pesos. Según lo señalado, se iban a mejorar los consultorios externos, la remodelación del área de pediatría y el área de internación.

En las últimas horas, el director hospital, Dr. Marcelo Vigil, confirmó que la obra se realizará este año; está pautada para desarrollarse en los próximos meses con el aval de la Provincia y el Municipio, dado que se trata de una obra que, en cuanto a fondos, es coordinada por el gobierno provincial y por la comuna. “Está pendiente esta gran obra y luego tenemos el desafío de conseguir recursos humanos para la atención de este nuevo espacio”, concluyó Vigil, quien confirmó que tienen desplegado un programa de mantenimiento y obras para el establecimiento sanitario a lo largo del 2023.

Cabe recordar que la Provincia iba a realizar un primer desembolso de 50 millones de pesos y luego la segunda mitad para la conclusión de estas obras en el marco de un Plan Integral de Infraestructura Hospitalaria anunciado por la provincia.

En definitiva, el dinero nunca llegó y Municipio le está solicitando al gobierno bonaerense que haga efectivo el “subsidio no reembolsable” con el cual se iban a realizar las obras.

De febrero a mayo del año pasado no hubo novedades, y recién a mediados de año se logró firmar un “convenio de tenencia y uso precario» para permitir el ingreso de funcionarios municipales al hospital y así desarrollar sus tareas de órgano de supervisión de las obras a realizarse.

Está claro que con el espiral inflacionario, los 100 millones de pesos para tales tareas no alcanzarán, por lo tanto el municipio deberá encaminarse en otros trámites burocráticos y administrativos que lleven a una readecuación de precios para que se completen todos los trabajos previstos.

En tanto,l concejales habían presentando una Comunicación (Pedido de Informe) para que el Ejecutivo municipal brinde datos sobre tal subsidio y las obras de mantenimiento que se iban a realizar en el hospital local, dado que el Ejecutivo iba a planificar las obras, confeccionar el pliego licitatorio y controlar tales obras.

El año pasado se habían anunciado las obras de remodelación del Hospital con fondos provinciales.

