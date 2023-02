Mañana Defensores recibe la visita de Patronato de Paraná en Villa Fox

Mañama domingo por la tarde en Villa Fox, Defensores Unidos recibirá la visita de Patronato de Paraná, en el marco de la segunda jornada de la Zona «A» del Torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional temporada 2023.

El encuentro, que irá televisado por TyC Sports, tendrá lugar en el estadio «Mario Oscar Losinno» ubicado en Justa Lima 1.202 de nuestra ciudad, comenzará a partir de las 17.00 horas y lo dirigirá el árbitro Lucas Comesaña, quien estará secundado por los asistentes: Nicolás Bravo y Ramiro Cabrera, siendo el cuarto árbitro Gonzalo Pereira.

CADU que viene de conseguir un importante empate en Mendoza frente a Gimnasia en su debut en la categoría y ahora bucará conseguir un buen resultado en su primera presentación como local en ésta divisional. Enfrente estará Patronato que llega a este encuentro luego de igualar con Brown de Madryn en Paraná, siendo uno de los candidatos a lograr el ascenso.

Defensores suma siete presentaciones sin perder con cuatro triunfos y tres empates, como local lleva tres partidos sin caídas con tres victorias seguidas en nuestra ciudad. Patronato (dirigido por Walter Otta) cosecha cuatro encuentros sin derrotas, con tres triunfos y un empate, jugando como visitante almacena dos enfrentamientos sin caídas, con dos victorias en forma consecutiva.

EL PLANTEL CIERRA HOY SU PREPARACION

El plantel de CADU culminará hoy a la tarde su preparación en el estadio para el partido de mañana y tras el entrenamiento el DT Santiago Davio dará la lista de los futbolistas concentrados.

LUCAS COMESAÑA DIRIGE POR OCTAVAVEZ

Mañana será la octava ocasión que el árbitro Lucas Comesaña dirija un partido de CADU en los torneos de AFA. En las siete veces anteriores que lo dirigió, Defensores ganó dos, empató otros dos y perdió los cuatro restantes. Lucas Comesaña no sancionó penales, expulsó a un jugador y fue de los zarateños.

HOY ARRANCA LA SEGUNDA JORNADA

La segunda fecha de la Zona «A», donde quedará libre Nueva Chicago, tendrá ésta programación con días, horarios y árbitros:

Hoy sábado 11 – 17.00 hs: Temperley vs Estudiantes (RC) (árbitro: Franco Acita); 17.00 hs: San Telmo vs Def. de Belgrano (Nahuel Viñas); 17.00 hs: Almagro vs Alte. Brown (Lucas Novelli); 17.00 hs: Flandria vs Alvarado (Juan Pafundi); 19.15 hs (TV): San Martín (T) vs All Boys (Carlos Córdoba); y 20.00 hs: San Martín (SJ) vs Gimnasia (M) (Andrés Gariano).

Mañana domingo 12 – 17.00 hs: G. Brown (PM) vs Güemes (árbitro: Gastón Monsón Brizuela); y 17.00 hs (TV): CADU vs Patronato (Lucas Comesaña).

Lunes 13 – 18.00 hs: Agropecuario vs Dep. Morón (árbitro: Adrián Franklin).

El estadio «Mario Losinno» donde jugarán mañana. Martín Giménez, delantero de Defensores Unidos.

