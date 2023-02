Comenzó a regir el sistema de Estacionamiento Medido

En la tarde de ayer, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, brindó detalles acerca de la puesta en funcionamiento del sistema de Estacionamiento Medido que comenzó a regir luego de dos semanas de prueba.

En diálogo con la prensa, el funcionario aclaró que el mencionado sistema se encuentra vigente desde el primer día de este mes, pero que hasta ayer se llevó a cabo un período de prueba, concientización y difusión “para que las vecinas y vecinos puedan ir familiarizándose con la aplicación”. Es decir, desde ayer los controladores que recorren el radio céntrico comenzaron a verificar las patentes de los vehículos estacionados, a los fines de corroborar si habían o no, comprado los tickets de estacionamiento.

Según detalló el Secretario de Gobierno, en el sitio oficial de la Municipalidad existe un código QR mediante el cual el vecino puede descargar la aplicación que les permite realizar la compra de tickets. “En el caso del sistema Android se descarga inmediatamente la aplicación. En el sistema IOS de Iphone, al escanear el código QR lo que va a hacer es dirigirlos a la página de la fundación; en ese caso, no se descarga la aplicación, sino que redirecciona y a partir de ese lugar se pueda realizar el pago correspondiente”, explicó.

“Estamos con el periodo de prueba cumplido, hemos recibido mucha gente en la oficina habilitada en Bolívar 602 por las excepciones”, dijo Arroquigaray y continuó: “En este nuevo convenio se establecen una gran cantidad de excepciones las cuales requieren de un trámite previo, para que una vez cumplido ese trámite informado en el sistema, el controlador que verifica el número de patente sepa que ese vehículo está incluido dentro de las excepciones”.

Al respecto, detalló que “el vecino frentista que deja su vehículo en la puerta de su casa se encuentra exento del pago de estacionamiento medido en la cuadra de su domicilio. Para hacer eso tiene que concurrir a Bolívar 602, con la documentación del auto, de su domicilio e inmediatamente se le va a tomar el trámite. Se encuentran exentos los taxis y remises, las personas con discapacidad -el vehículo tiene que contar con la oblea de discapacitado adherida al parabrisas-, cualquier tipo de vehículo oficial, como policías o bomberos, y también se encuentran exentos los comerciantes que tengan sus negocios dentro del radio del estacionamiento medido”.

Precisamente, respecto del caso de los comerciantes, el funcionario aclaró que los mismos podrán registrar solo un vehículo por comercio y que el mismo tendrá bonificado el 50% del costo de hora del estacionamiento. Al igual que en el resto de las exenciones, el registro deberá realizarse de manera presencial en la oficina de Bolívar 602.

El Estacionamiento Medido funcionará de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 13 horas desde calle Gral. Paz hasta Av. Mitre y desde San Martín (y su continuidad: Maipú) hasta Moreno (y su continuidad Quirno). La hora de estacionamiento tiene un valor de $72.

Al respecto, Arroquigaray destacó una particularidad: “El que haya podido entrar a la aplicación, habrá visto que se fracciona cada 15 minutos. Es decir, si yo vengo a hacer un trámite a la Municipalidad y voy a estar 15 minutos o media hora, yo puedo comprar 15 minutos, no necesariamente tengo que pagar una hora”. En esa línea, agregó que si una persona compra, por ejemplo, dos tickets de 15 minutos, pero finaliza el trámite en un plazo de tiempo menor, los minutos restantes se le computarán como créditos para poder usarlos en otra ocasión.

Del mismo modo, aclaró que el tiempo de estacionamiento es válido para cualquier lugar de toda el área contemplada por el sistema de Estacionamiento Medido. Es decir, si un vecino compra una hora de estacionamiento, la misma tendrá vigencia en todo el radio establecido.

“Lo que buscamos con el sistema es ordenar el tránsito y confiamos que a partir de la implementación y de lograr una mayor rotación vamos a tener más facilidad para estacionar, menos vehículos en doble fila y vamos a lograr un ordenamiento del tránsito que es la finalidad del estacionamiento”, dijo Arroquigaray. A la vez, recordó que se firmó un convenio con Bomberos Voluntarios, cuya institución recibirá el 50% de lo que el Municipio perciba en concepto de estacionamiento.

