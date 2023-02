La inflación de enero fue de 6%: los productos que más aumentaron

La inflación se aceleró en enero hasta el 6%, desde el 5,1% de diciembre, y acumuló en los últimos 12 meses un 98,8%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Vale recordar que la inflación registró un nivel del 94,8% en 2022.

El dato mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvo en línea a lo esperado por analistas locales y extranjeros, que habían proyectado un avance promedio del 5,9%, acelerando 0,8 décimas respecto de diciembre.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, la división con mayor peso en el índice general, marcó un 6,8%, la mayor suba desde agosto, por lo que quedó atrás la moderación de noviembre y diciembre. El ascenso estuvo apuntalado por fuertes incrementos en frutas, verduras, tubérculos y legumbres, que se combinaron con alzas también elevadas en aguas y gaseosas. A esto se sumó, si bien con un menor incremento que en los estacionales, el incremento del precio del Pan y cereales, y de Carnes y derivados.

En tanto que las mayores subas del mes se registraron en los rubros Recreación y cultura (9%) por la incidencia que tuvo el aumento de los servicios de turismo a raíz de la temporada de vacaciones. Esto mismo afectó también a restaurantes y hoteles, que subió 6,2%. A su vez, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles anotó un avance del 8%, impulsado en gran parte por el alza de las tarifas de servicios públicos (agua y gas); y Comunicación mostró un ascenso del 8%, ante las subas en los servicios de telefonía e internet. Asimismo, Salud dio 4,9%, ante la sostenida alza de los medicamentos, junto con un nuevo ajuste en las prepagas.

Por el contrario, las dos divisiones de menor variación en enero fueron Prendas de vestir y calzado (2,3%) y Educación (1,1%).

A nivel regional, la inflación se movió entre 5,6% en el Noreste y 6,4% en Cuyo.

La inflación núcleo, -que mide la evolución de los productos que no están sujetos a cuestiones coyunturales, o sea mide la tendencia de fondo de los precios- fue de 5,4% mensual. «Se trata de un ritmo similar al que se verifica desde septiembre, con la sola excepción de noviembre (4,8%)», comentaron desde C&T Asesores Económicos.

A nivel de las categorías, los productos y servicios Estacionales registraron una suba del 7,9%; mientras que los Regulados -entre los que se encuentra el transporte y la electricidad, entre otros, avanzó 7,1%.

También tuvieron su impacto en el índice el ajuste de las tarifas de transporte público en el AMBA (por lejos la región con mayor peso en el índice) y la suba de combustibles (ambos en la división de Transporte), de la Salud y las Telecomunicaciones.

PROYECCIONES PARA FEBRERO

Desde Econviews, proyectaN que, para febrero y marzo, va a ser muy difícil bajar el 6%, «más bien las probabilidades son que suba un poco mas» y no descartan que «algún mes inicie nuevamente con 6 adelante».

Según el relevamiento de precios minoristas de C&T para GBA, «en febrero la inflación de alimentos está subiendo fuertemente, con gran protagonismo de la carne. Por el contrario, los rubros ligados al turismo pierden algo de dinamismo porque febrero es menos importante estacionalmente. De esta forma, la inflación de febrero estaría en torno a 5,5% mensual».

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, había admitido que la inflación de enero sería «más alta que la de diciembre». «La gente compra igual, con precios que no debería convalidar y eso no nos ayudó. También hubo algunos problemas estacionales durante el primer mes del año», explicó el funcionario.

«Esto sucede entre otras razones porque en la temporada hubo un movimiento de turismo y abusos de precios, el límite lo pone muchas veces la capacidad de compra de la gente», indicó.

Por su parte, el flamante jefe de asesores presidenciales, Antonio Aracre, dijo que entre enero y febrero jugaron una mala pasada la sequía y el cambio de lógica de la retención de ganado, impactando el aumento de carne.

Reconoció que en marzo, con el inicio de las clases, estarán los ajustes del colegio y los útiles, por lo que va a resultar complicado llegar al 3,8% que prometió el ministro Massa, pero señaló que en abril existe «toda la oportunidad de llegar a ese escalón».

