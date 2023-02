“Explosión” de bebés prematuros en el Hospital

Las autoridades médicas del hospital local se mostraron preocupadas por una “explosión” de bebés prematuros durante el mes de diciembre, una tendencia que siguió durante enero aunque aún se están procesando las estadísticas del mes pasado.

“Registramos una explosión de prematuros durante el mes de diciembre, con bebés por debajo del kilogramo de peso y hasta trillizos y mellizos de 900 gramos”, aseguró el director del Hospital Zonal «Virgen del Carmen», Dr. Marcelo Vigil.

El hospital local es un centro de derivación de otras ciudades de la Región Sanitaria V de la provincia y de otras localidades del sur de Entre Ríos en materia de neonatología; de hecho la entidad fue distinguida como Maternidad Segura Centrada en la Familia por Unicef. Por lo tanto, llegan pacientes de muchas ciudades vecinas y cuenta con una infraestructura adecuada para atender a distintos casos de bebés prematuros.

Sin embargo, el “boom” de nacimientos de bebés con bajo peso ocupó los lugares que tienen para estas circunstancias. “Son bebés de muy bajo peso que requieren de dos a tres meses de cuidados intermedios en neonatología. Por ende, esos lugares están ocupados y no podemos recibir a otras derivaciones”, explicó Vigil.

A finales de noviembre se realiza en el hospital “la semana del prematuro”, que tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia del control prenatal y de los bebés recién nacidos, especialmente aquellos que presentan problemas de salud o nacen antes de tiempo.

Y sin lugar a dudas, los controles prenatales son la clave para que estos casos no sigan en aumento. “A veces no es sólo responsabilidad del paciente, sino que debemos preguntarnos el cómo llegamos al paciente. Como institución, debemos salir a buscar al paciente. Junto con la municipalidad debemos garantizar una infraestructura para que la paciente no llegue sin controles a dar a luz. Hay que acompañar y realizar un seguimiento. Para ello, es fundamental la atención primaria de la salud y todo lo que se pueda hacer desde la estructura municipal, en las salas periféricas, para el control de las embarazadas. Eso es un desafío que vamos a encarar este año porque lo de diciembre fue algo atípico y no queremos que siga ocurriendo ya que corre riesgo la vida de los recién nacidos”, concluyó el director del Hospital, Dr. Marcelo Vigil.

El niño prematuro requiere de un cuidado especial y para ello, el hospital cuenta con todo el equipamiento y el equipo de profesionales adecuado.

Además, el establecimiento cuenta con espacios adecuados para que, durante la internación del prematuro, la madre pueda quedarse las 24 horas en el nosocomio acompañando a su hijo.

A nivel local, el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil (Ce.A.T.) N° 1 y la Asociación Cooperadora y de “Amigas del Hospital” colaboran con el área de Neonatología en atender y seguir estos casos.

El Ministerio de Salud bonaerense es quien coordina este proyecto de “Maternidad Segura Centrada en la Familia” con el objetivo de aportar recursos humanos y equipamiento para la atención neonatóloga y regionalizar todos los casos en este hospital, dada la excelencia de sus profesionales y la experiencia demostrada en todo este tiempo en el establecimiento local.

Los bebés prematuros “de alto riesgo”, son los menores a 1.500 gramos; que se derivan de Campana, Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz y Escobar, con la sumatoria de casos locales.

Comparte esto: Twitter

Facebook