Prefectura Zárate brindó recomendaciones para la práctica de actividades deportivas náuticas

La Prefectura Zárate brindó una serie de recomendaciones y cuidados que hay que tener a la hora de practicar actividades náuticas-deportivas.

Ante cualquier consulta, se debe comunicar con la dependencia de la Prefectura Naval Argentina: teléfono (3487) 422733-423110 / Línea Gratuita 106 “Emergencias Náuticas” y Servicio Móvil Marítimo VHF-Canal 72 y 14 SMM.

La Prefectura Naval Argentina, en su calidad de Autoridad Marítima, recomienda tomar ciertos recaudos a la hora de realizar travesías náuticas para disfrutar del deporte de manera segura como:

• Recordá llevar la documentación de la embarcación junto con su certificado náutico deportivo vigente.

• Que cada tripulante cuente con chaleco salvavida en buen estado, con un silbato adosado al mismo y que se encuentren aprobados por la Prefectura Naval Argentina. En los casos de menores de edad deben llevarlo colocado

• Practicá deportes náuticos en forma responsable y solo en zonas habilitadas por la Prefectura.

• No consumas bebidas alcohólicas si estás a cargo de la embarcación.

• Los menores de edad y personas sin carnet habilitante no pueden conducir embarcaciones.

• Navegue alejado a una distancia mínima de treinta (30) metros de otras embarcaciones y del área de bañistas, preferentemente con traje de neoprene y chaleco salvavidas colocado, portando los elementos de seguridad y la documentación habilitante correspondiente, expedida por la Prefectura.

• Reduzca la velocidad y aumente la distancia al sobrepasar a otras embarcaciones.

Tener en cuenta que el canal 16 del SMM de VHF de emergencia mundial, debe ser utilizado solo con ese fin y no con fines maliciosos ya que cualquier tipo de interferencia puede poner en peligro la vida de otras personas.

