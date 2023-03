Todo fue de CADU, los goles, el triunfo y el festejo final

Defensores Unidos logró derrotar ayer a Deportivo Morón por 2-0 en un encuentro de la 4ta fecha del Campeonato de Primera Nacional (Zona A).

Javier Velazquez y Martín Gimenez, en el segundo tiempo, convirtieron los goles del «celeste» que así consiguió su primera victoria en la categoría luego de tres empates seguidos.

EL PARTIDO

Defensores Unidos se sacó un gran peso de encima. El de ganar en ésta nueva y muy competitiva categoría que lo tiene como protagonista por primera vez.

Un primer tiempo donde CADU tuvo el control del partido en los primeros minutos aunque en llegadas estuvo equilibrado. Porque Morón exigió en dos ocasiones al arquero Henricot y también Defensores llegó con peligro al área rival.

Martin Gimenez en jugada personal terminó con un remate fuerte que contuvo el arquero Ayala sobre los 25 minutos.

En el complemento CADU tuvo sus ocasiones y no las dejó pasar.

Ese fue su mayor premio y virtud. Primero Javier Velaz-quez le ganó en el salto al ar-quero Ayala y luego desde el piso tocó la pelota hacia el arco.

Minutos después (solo 5 minutos más tarde) una corrida estupenda de Martín Gimenez (luego de un corner mal ejecutado por el visitante) terminó tocando hacia un costado del arquero para desatar el festejo del público celeste. Fue una síntesis perfecta de lo que es un contragolpe efectivo.

El 2-0 contra lo que podía suponerse, en vez de tranquilizar a CADU lo complicó.

Porque Morón no renunció nunca a llevarse algo de Villa Fox y así fue como los minutos restantes se jugaron en campo de Defensores.

Morón tuvo tres situaciones muy claras. Primero se lo pierde Rescaldani ante un centro de Orosco. El propio volante creativo de Morón tuvo dos si-tuaciones para anotar. Primero el palo le dijo no (incluso la pelota luego recorrió toda el área chica sin que la pudieran empujar) y luego, dentro del área, su remate se fue muy cerca del palo izquierdo de Henricot.

CADU tuvo una más en un cabezazo de Velazquez que se fue desviado. Así llegó el final del partido y comenzó el festejo de todo CADU.

Luego de ganarle en el salto al arquero Josue Ayala, Javier Velazquez envía la pelota al gol para poner el 1-0 Así definió Martín Gimenez luego de un contragolpe estupendo. Era el 2-0 para CADU y todo era festejo en Villa Fox

Comparte esto: Twitter

Facebook