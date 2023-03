La bailarina zarateña que fue campeona junto a la comparsa Papelitos en Gualeguaychú

Un estallido de tambores y plumas agita el aire. Las luces de colores se reflejan en los ojos de la multitud que se agolpa alrededor del corsódromo. Es el Carnaval de Gualeguaychú, un evento que trasciende la mera exhibición de trajes y coreografías. La verdadera magia de esta festividad se encuentra en su esencia cultural, en las historias de vida que se entrelazan detrás de cada paso y acorde. Con la victoria de la comparsa Papelitos como telón de fondo, tuvimos la oportunidad de conversar con Noelia Zapata, una de las bailarinas que llevó su pasión al límite en cada presentación.

Contar el Carnaval es una tarea titánica, pues implica no solo plasmar la emoción característica del evento, sino también la complejidad de una manifestación cultural que abarca múltiples dimensiones. Desde sus orígenes y evolución, hasta sus ritmos y danzas tradicionales, el Carnaval es un universo de historias y significados.

El formato del Carnaval de Gualeguaychú implica la competencia, durante 10 noches, de cinco comparsas: Mari Mari (del Club Central Entrerriano), Papelitos (del Club Juventud Unida), Kamarr (del Club Sirio-Libanés), O’Bahía (del Club de Pescadores) y Ara Yevi (del Club Tiro Federal). Cada comparsa desfila todas las noches con una temática propuesta, mientras los jurados, que son personas idóneas y trabajan de incógnito, evalúan la puesta en escena, carroza, pasista, batucada, reina, música y desplazamiento de cada comparsa.

Particularmente, este año se dispuso que la comparsa que recibiera el menor puntaje, no participará en la edición 2024.

En el cierre del Carnaval del País, Papelitos se llevó todos los premios: comparsa, portabanderas, música, batucada y pasista. Su temática, que fomentó la ilusión y la creatividad, dejó un mensaje muy claro en la mente de los espectadores. La historia de León, el niño que creaba un reino perfecto de historias de animales, carnaval y dragones, inspiró al público y al jurado y se coronó como la gran ganadora del evento. Esa fue la creación de su director, Juane Villagra, quien le aportó su inventiva mágica a lo que en verdad fue un homenaje en vida a una figura emblemática del Carnaval de Gualeguaychú: Juan Carlos “Juancho” Martínez, modisto y pionero de la tradición carnavalera.

“El mensaje estaba muy claro, este año Papelitos hizo la temática de León, un niño que tenía una historia en la que acudia siempre a sus libros y en su imaginación iba creando un reino perfecto de historias de animales, carnaval, dragones. Un mensaje de ilusión, de que más allá de que pase lo que pase, todos tenemos que tener esa llama de niño interior y de carnaval viva”, cuenta Noelia y agrega sobre el director: “Tengo admiración por el estilo que encontró y el resultado que logró”.

Pero Papelitos -que se coronó bicampeona- no solo cautivó al público con su temática y su puesta en escena, sino también con sus acciones solidarias y su compromiso con la comunidad. “Se hicieron colecta de útiles para el comienzo de clases, ahora van a hacer una noche 11 gratis para todo el público, el 10 de marzo a las 21 horas. La entrada será un litro de leche para los hogares de Gualeguaychú”. detalla Noelia y a la vez que destaca que se desarrolló un formato de trabajo que se insertó a través de la colaboración y la empatía.

La bailarina de Samba No Pé participa en el Carnaval del País desde hace ocho años. Los primeros años fueron de mucha emoción por la novedad de pertenecer a un evento con esa magnitud y tradición; pero asegura que “este año fue muy especial desde el aprendizaje”. Aunque este acontecimiento se desarrolle durante dos meses, a Noelía el carnaval la acompaña durante todo el año. Por eso, con una constancia metódica y fuerte apego a la disciplina, se prepara desde marzo a diciembre para dar su mejor versión en las noches del corsódromo. “Desde lo físico me preparo todo el año para llegar en el mejor estado posible. Hace tres años que tomo clases permanentes. Ensayo dos o tres veces por semana ensayo y los días que no tomo clases, voy al gimnasio”.

Este año también fue especial, ya que fue parte de la comparsa ganadora. Pero más allá de la consagración, Noelia destaca el aprendizaje: “Fue un desafío muy lindo, venía de otra comparsa con otra modalidad de trabajo. Los primeros días fueron para adaptarme y entender que esto va mucho más allá de lo personal, que se pueden hacer muchas cosas positivas, como dar una mano a quien lo necesita. Vi que es un proyecto super ensamblado, ví la continuidad de algo serio, que quiere ir por más”. Su escuadra era la de los vampiros, esos personajes que con el poder de su imaginación le dio vida el pequeño León. Sentir el calor y la euforia del público por las calles del corsódromo son el combustible del motor que alimenta su pasión. “Si quiero generar algo con mi danza es eso, regalarle una sonrisa al que va a ver el carnaval, siento que el público lo recibe con muchísima alegría y marca una diferencia en la puesta”, cuenta Noelia.

La bailarina Noelia Zapata dialogó con LA VOZ.

