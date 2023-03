Aclaran que no hay medida judicial que invalide el estacionamiento medido

Desde el Municipio de Zárate emitieron un comunicado en el que aclararon a la ciudadanía «sobre la falsa información dada a conocer en las últimas horas en cuanto a la procedencia de una medida judicial respecto de la vigencia del estacionamiento medido recientemente implementado en Zárate».

«El Departamento Ejecutivo Municipal, informa que, lo real, es que existe una presentación para sí mismo, y en carácter de vecino, del señor Marcelo Matzkin, respecto de su vehículo particular, donde solicita el no pago del estacionamiento medido», indica el mismo.

Además, desde la Secretaría de Gobierno municipal se expresa que, «al momento el municipio sólo fue notificado sobre la realización de dicha presentación por parte del mencionado vecino, a efectos de que se fundamente en consecuencia».

«Por lo tanto, se reitera a la comunidad, que es falso que se haya dado curso a una medida judicial que invalide el Estacionamiento medido», concluyeron.

COMO FUNCIONA EL SISTEMA

A mediados de febrero, los controladores comenzaron a verificar el cumplimiento el Estacionamiento Medido”, sistema que según explican desde el Municipio «busca ordenar el tránsito en horarios pico, generar una mayor rotación, facilidad para estacionar y menor cantidad de vehículos en doble fila».

Con el estacionamiento medido, se establecieron una gran cantidad de excepciones, que requieren un trámite previo para que una vez cargado en el sistema, el controlador sepa que ese vehículo está incluido en el beneficio. Para realizarlo, el interesado debe concurrir a la oficina ubicada en Bolívar 602 con la documentación de su auto y de su domicilio.

En tanto, el frentista que deja el vehículo en el frente de su casa se encuentra exento del pago del Estacionamiento Medido en lo que son los 100 metros de la cuadra de su domicilio. Los taxis y remises también. De igual modo, las personas con discapacidad (en este caso su vehículo deberá contar con la oblea identificatoria adherida al parabrisa), cualquier tipo de vehículo oficial (ejemplo: Policía, Bomberos, entre otros). Y los comerciantes que tengan su negocio dentro del radio de Estacionamiento Medido, tienen bonificado el 50 % de la hora (que será para un solo vehículo).

La hora de estacionamiento según la ordenanza vigente y por actualización de módulos, está en $72 y que el fraccionamiento de la hora será cada 15 minutos. “Pago el tiempo que estuve estacionado. Si vine al Centro para hacer un trámite, me llevó 10 minutos y pagué por media hora, cancelo el estacionamiento desde la aplicación y el crédito restante me queda vigente para usarlo en otro momento”, se había explicado. Sin embargo, ello no aplica si el pago se hace en un comercio adherido.

Además, lo que se paga sirve para toda la zona. Si, por ejemplo, se pagó estacionamiento en calle Rivadavia y de ahí el automovilista se dirige a calle Independencia, lo que abone en el primer lugar le sirve para toda la zona de estacionamiento. Sacando el ticket en un solo lugar sirve para toda la zona de cobertura a la que yo vaya.

Para ello existe un código QR para poder descargar la aplicación, en el caso de celulares con sistema operativo Android. En celulares IPhone con sistema iOS, al escanear el código los redirige a la página web que brinda soporte al sistema, para que desde allí puedan registrarse y hacer el pago correspondiente.

El Municipio aclaró que sigue vigente el estacionamiento medido.

