Luego del último apagón, no hubo problema o falla en las centrales nucleares

Las centrales atómicas Atucha I en Lima y Embalse en Córdoba, que habían sido forzadas a salir de servicio en la red nacional de alta tensión por el desperfecto que causó un apagón en gran parte del país, operan con normalidad y generan energía en forma segura.

Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la operadora estatal de ambas centrales, confirmó que las plantas siguen suministrando energía al sistema.

Ese miércoles un corte masivo de electricidad afectó a gran parte del país desde las 15:59, tras «varias fallas en el sistema interconectado» como consecuencia de que un incendio de campo «perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con General Rodríguez», según informaron fuentes oficiales.

Al respecto, desde Nucleoeléctrica explicaron que se registró “un incendio en un campo de la zona de Pilar que afectó una línea de alta tensión que generó una caída en el sistema interconectado nacional que es la red de alta tensión que transporta la energía eléctrica. Eso hizo que las centrales nucleares no pudieran entregar la energía a la red”.

“Eso se llama rechazo de carga y ocurre cuando la red eléctrica caída no puede recibir la energía que proviene de una central, por lo que automáticamente esa red de suministro sale del servicio. Y por cuestiones de seguridad, la misma central nuclear al no poder entregar la energía que genera, debe parar. Por eso tanto Atucha I como la central Embalse en Córdoba frenaron su producción. El corte no afectó a Atucha II porque no estaba funcionando, ya que se encuentra en reparación por un desperfecto anterior”, explicaron.

“En el caso de las centrales nucleares tenemos un proceso de entre 24 y 40 horas para retomar el funcionamiento y el servicio. No es una palanca que se sube o se baja. Hay que restablecer condiciones químicas dentro del reactor para que vuelva a operar”, sostuvieron.

Respecto a las medidas de seguridad, una central nuclear sale de servicio al no poder entregar la energía que genera al Sistema interconectado Nacional (SADI). Y por protocolos de seguridad, es que se tardan esas horas para restablecer el servicio. Esto es restablecer las condiciones seguras del reactor para volver a producir energía. Son protocolos automáticos e internacionales.

“No hubo ningún inconveniente en las centrales nucleares, ningún problema o falla. Solo que se vieron afectadas por la caída de este sistema de interconectado nacional generado por un incendio. También hay que aclarar que Atucha I provee 362 MW, por lo que el corte de 10.000 MW debido a la falla en el interconectado nunca pudo haberse atribuido solamente a Atucha I”, afirmaron.

También aclararon que la central nuclear nunca estuvo en riesgo por el corte de luz. La propia central nuclear tiene distintas formas de enfriar el reactor. El uso de la propia energía que genera en primer lugar y luego con motores de generadores de diesel independientes que se encienden ante una emergencia o corte de suministro eléctrico. Eso pasó con el gran apagón del día del padre en 2019.

Central Nuclear Atucha en la ciudad de Lima. La Central Nuclear Embalse, segunda construida en el país.

