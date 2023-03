Libres del Sur eligió autoridades con una participación del 97% del padrón

El sábado pasado, el Movimiento Libres del Sur eligió democráticamente sus autoridades partidarias en Zárate y más de 90 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Pese a la jornada de sofocante calor casi el 70 % de los afiliados concurrieron a votar.

En Zárate, afiliados del movimiento Libres del Sur participaron en las elecciones internas donde se acercó a votar el 97% del padrón, lo que calificaron como “un éxito total” desde la dirigencia local.

“Gracias por confiar, trabajamos los 365 días del año sin parar y comienza a notarse en la sociedad, vamos por más, ahora con más fuerza. Gracias a cada compañero que se puso la interna al hombro y así poder obtener un éxito en los resultados”, señalaron desde el espacio que conduce Zulma De Ángelis quien ratificó su lideraz.

En estas elecciones -que en Zárate se llevaron a cabo en la sede de Julio A. Costa 750 de 9 a 18 horas y en Escalada- se eligieron autoridades nacionales, provinciales y municipales.

“Este es el camino, como decimos siempre nosotros no paramos en los 365 días del año, estamos siempre al pie del cañón para el vecino, para quién necesita, cosa que los politiqueros de turno no hacen. Esos salen ahora porque se vienen las elecciones, si no viven encerrados y atornillados en sus sillones de poder. Caras nuevas no hay ninguna, son siempre los mismos, van a poner alguna nueva pero siempre ellos atrás”, expresó De Angelis a la prensa, a la vez que agradeció la participación de los afiliados en una jornada de extremo calor

Por otra parte, Libres del Sur – Prov. de Buenos Aires agradecieron «a los miles de bonaerenses que se acercaron a votar el sábado 11 de Marzo pasado, que nos respaldaron en cada Municipio para que de una vez por todas tengamos un Gobierno que escuche al Pueblo».

También, criticaron al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio: «Tenemos un Presidente títere y una Vicepresidenta que habla como opositora mientras sus personas de confianza ocupan los principales ministerios, gobernaciones y municipios». Y agregaron: «Juntos por el Cambio que ya gobernó con Macri nos endeudó, nos trajo al Fondo y lejos de solucionar los problemas de la pobreza y la inflación los agravó».

