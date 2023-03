Concejales del Frente de Todos pidieron informes sobre jefes policiales locales

En la sesión del Concejo Deliberante que se desarrolló ayer en la Ciudad de Lima, los Concejales del Frente de Todos Zárate-Lima presentaron un proyecto de Resolución para conocer los antecedentes de los actuales jefes policiales del Comando, Policía Local, Comisaría Primera y Segunda de Lima.

Esta petición se hace a partir de los hechos publicados en medios locales y nacionales que mencionan a un Jefe de Policía relacionado con varios hechos delictivos.

Para aclarar su situación, los Concejales del FdT buscan confirmar o desmentir las informaciones mencionadas tendiendo en cuenta la gravedad institucional de las denuncias que lesiona la confianza de los habitantes con sus funcionarios policiales.

Los ediles aclaran que la mayoría de los efectivos son personas que buscan proteger y defender a los vecinos y no convertirlos en víctimas, pero que al contar con su currículum y antecedentes los representantes del HCD podrían colaborar y dar fe desde lo local que se está ante funcionarios idóneos y transparentes en la coordinación de las políticas de Seguridad.

En la sesión del día de ayer del Concejo los ediles aspiraban a que se apruebe la Resolución presentada en el pleno del HCD, “pero el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio se opuso y defirió su pase a la Comisión de Seguridad, demostrando una vez más que su participación y acción en los problemas más profundos de la ciudad se limita a buscar títulos mediáticos y no resolver los los problemas de seguridad”, señaló uno de los concejales.

“Palos en la rueda” a la transformación de la ciudad

Así definieron los concejales del oficialismo en la sesión del Concejo Deliberante de ayer en la cual el Frente de Todos buscó aprobar una Resolución de beneplácito por las obras llevadas a cabo por el Gobierno nacional y local buscando un nuevo ingreso fluido por el camino paralelo al puente Zárate-Brazo Largo.

«El nuevo ingreso y egreso a la Ciudad facilita llegar y salir de la misma de una forma más fluida y segura, evitando el centro de la ciudad y desconcentrando el tránsito vehicular», argumentaron desde el bloque.

Lamentablemente, “el Bloque de Juntos por el Cambio hizo que no prosperara la Resolución basada en cuestiones légales que no fundamentaron en la sesión”, poniendo así nuevamente “palos en la rueda” al progreso comunitario, agregaron.

“Ya el mismo equipo del concejal Marcelo Matzkin durante el gobierno de Mauricio Macri habían cerrado la posibilidad de realizar la obra, que con el gobierno anterior de Cristina Kirchner se había comenzado y llevado adelante previa licitación”, indicaron desde el bloque oficialista.

“Se interesan más en criticar al Intendente que proponer y potenciar acciones positivas”, declararon los concejales del Frente de Todos.

Comparte esto: Twitter

Facebook