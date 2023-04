Salud pública animal:proteccionistas buscanavanzar con un programa masivo de castraciones

El grupo “Vespa Zárate”, compuesta por Vecinos de Zárate por la Salud Pública Animal, viene pidiendo acciones concretas en función de desarrollar castraciones masivas de animales.

Durante el verano, esta entidad emitió un comunicado con el nombre; “La reproducción animal no se toma vacaciones”, en donde vuelven a manifestar la necesidad de acciones públicas para controlar la reproducción animal y mejorar la salubridad de perros y gatos.

Ya pasado el primer trimestre del año, aguardan una reunión definitoria con el Municipio sobre la aplicación de algún programa de castración y control poblacional de animales.

Creen que la solución a tal situación es castrar en forma gratuita, masiva, sistemática, no excluyente, extendida y temprana. “Sólo cumpliendo con estas 6 características el PEP (Programa de Equilibrio Poblacional) tendrá éxito y se logrará castrar el 20% de la población animal que es lo que dicta la ley provincial 13.879 de equilibrio poblacional, sancionada en el año 2008”, aseguraron desde VESPA.

Para tal fin, el grupo VESPA, formado por vecinos preocupados por esta situación, cuentan con el respaldo, conocimiento y capacitación gratuita de los profesionales que forman la Red de Políticas Públicas que viene implementando este programa en muchos municipios del país, especialmente en Almirante Brown , municipio pionero y modelo desde hace 26 años.

De hecho funcionarios municipales visitaron, junto a los vecinos, Almirante Brown, el municipio del Conurbano para conocer de cerca el programa y han anticipado que Zárate está en condiciones de aplicarlo. Por ello es que piden avanzar en las reuniones para su pronta aplicación.

Por su parte, el intendente Cáffaro les ratificó que tiene toda la voluntad política de implementar este programa con continuidad en el tiempo en nuestro distrito. Además, VESPA cuenta con el apoyo de todo el cuerpo de concejales, demostrado cuando se hizo la banca abierta manifestando este reclamo.

Por eso aguardan una respuesta concreta sobre cómo se va a implementar. Reconocen tener diálogo con el municipio y esperan más celeridad en las reuniones y en la aplicación del programa ya que, como dijeron en el verano, “la reproducción animal no se toma vacaciones”.

NUMEROS

Los números entregados por la entidad de que el Partido de Zárate tiene 138 mil habitantes. Ellos calculan que hay un perro o gato cada dos personas, o sea que de existir un censo animal arrojaría un aproximado de 69 mil perros o gatos. Según las estimaciones veterinarias y en pos de controlar la sobrepoblación animal, se debería castrar un mínimo del 20% de la población anual, lo cual implicaría castrar a 13.800 animales al año en nuestro Partido. O sea, unos 1150 animales mensuales y unos 57 animales por día, de forma ininterrumpida en todo el año.

Comparte esto: Twitter

Facebook