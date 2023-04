El proyecto de extensión de vida útil de Atucha I

Con el proyecto de Atucha III suspendido y Atucha II parada por una falla; el foco de atención de la empresa Nucleoeléctrica Argentina está puesto en el programa de “extensión de vida de Atucha I”.

En principio, queda por determinar si la parálisis de Atucha II modificará o no la puesta en marcha de esta obra, cuya fecha de inicio estaba prevista para 2024. Habrá que ver, además, si una vez solucionado el actual inconveniente de la planta de Atucha II, la misma podrá volver a funcionar al 100% de su potencia instalada.

Más allá del complejo panorama técnico, la compañía administradora de las centrales nucleares del país, lanzó un nuevo instrumento financiero con el objetivo de fondearse para extender la vida útil de la central nuclear Atucha I.

Esto fue lo que permitió llegar a buen puerto con la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Seccional Zárate y anunciar que no se perderán puestos de trabajo.

La acción fue generar un “Fideicomiso Financiero Solidario de Infraestructura Pública NASA IV”. Y según precisaron, el fideicomiso estará respaldado por el contrato de remuneración que la firma tiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), por la venta de energía generada. «Representa para quienes tengan interés la posibilidad de invertir en un proyecto de infraestructura estratégico para el país», señalaron en el comunicado.

Se trata de la cuarta vez que la empresa instrumenta elementos financieros de este tipo, tras las exitosas experiencias de los fideicomisos realizados para la finalización de Atucha II y extensión de vida útil de Embalse.

En detalle, los fondos se emplearían para extender la vida útil de la central nuclear por 20 años, luego de que finalice su primer período de operación en 2024. Además también quieren construir un segundo almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados del Sitio Atucha. No obstante, el reingreso de trabajadores viene lento y plantean desde la Uocra local que dicho proceso se agilice; dado que sólo se emplearon a 40 trabajadores de la construcción.

La Unidad de Gestión será la encargada de planificar la obra de extensión de vida; aunque dicha área se encuentra aún en reordenamiento.

Si bien las obras ya están previstas y confirmadas, aún no hay fechas exactas para el inicio de tal obra.

«LO IMPORTANTE ES GARANTIZAR LA CONTINUIDAD LABORAL»

Por otro lado, se prevé la construcción de un cuartel de bomberos y de un segundo simulador para las prácticas de las operaciones de planta. Además, NASA plantea la construcción de desagües pluviales, calles y otras obras secundarias en el predio donde se instalará la tercera central nuclear a radicarse en Lima.

Tanto la construcción de una nueva central nuclear, como las distintas obras complementarias de extensión de vida de Atucha 1, generarán más empleo para toda la región y es parte de lo acordado en la última audiencia con el ministerio de Trabajo de Nación.

“Si bien al lado de una obra de gran envergadura como Atucha III, la demanda de puestos laborales para obras complementarias en Atucha I no será tan considerable, se espera que también aporten al desarrollo de y la capacitación de muchos obreros del sector de la construcción. Lo importante es garantizar la continuidad laboral de los trabajadores ya que el trabajo es el ordenador social y el elemento para proyectarse en la vida, para él propio obrero y para sus familias”, confirmó el titular de la Uocra local, Julio González.

Características del Fideicomiso para la obra

El fideicomiso está compuesto por títulos en pesos emitidos como dólar linked, que significa que se ajustan de acuerdo a los movimientos del tipo de cambio oficial. Además, tienen una tasa de interés de referencia del 2% anual.

La licitación cuenta con un límite mínimo de inversión de US$ 100, y tanto la integración como los pagos de interés y capital serán en pesos al tipo de cambio aplicable.

Central Nuclear Atucha I en Lima.

