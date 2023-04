Falta de concientización ambiental: por qué proliferan microbasurales

La proliferación de pequeños basurales en inmediaciones a Panamericana, el Puente Zárate-Brazo Largo, colectoras o en zonas rurales, es cotidiana y sistemática, dado que se lograron filmar camionetas arrojando sus desechos allí. Y muchos de estos vehículos fueron asociados a restaurantes y emprendimientos gastronómicos.

A la par, no existe tampoco hay concientización y campañas fuertes sobre la separación de residuos, algo que podría aportar a mejorar la situación en general de todo el panorama ambiental.

La proliferación de basurales a lo largo del distrito es una problemática ambiental sostenida y que requiere medidas urgentes, dado que la expansión de las superficies de vuelco de residuos representa una amenaza a las condiciones sanitarias de la población.

Desde la Fundación Enlaces se propusieron trabajaron en un estudio que permita conocer la situación real en la ciudad con respecto a esta temática con el propósito de generar una base de datos actualizada que sea de utilidad en materia ambiental.

En ese marco, los resultados obtenidos fueron comparados con el anterior relevamiento realizado en el 2009, según informaron desde la organización que preside el Ing. Alejandro Falcó, realizado por una consultora internacional financiada por el BID (Banco Interamericano para el Desarrollo).

El cotejo de ambas fuentes arrojó que la superficie ocupada por basurales y microbasurales aumentó en un 60% durante este periodo, sumando más de 12 hectáreas (126.870m2) de basurales y unos 19 focos importantes donde se vierten cotidianamente desechos de todo tipo.

En cuanto a las causas que originan estos basurales, son diversas; y desde Fundación Enlaces explican que entre las principales se destacan:

1) Falta de un servicio de GIRSU adecuado, lo que obliga al ciudadano a desprenderse de sus residuos arrojándolos a la vía pública o utilizando terrenos baldíos no ocupados y abandonados por sus propietarios, o banquinas.

2) Ante la falta de existencia de una planta de revalorización de escombros y residuos de podas, se le indica, o se les permite a empresas de volquetes y otros particulares, depositar sus cargas en estos lugares, sin control.

3) Por la acción de recolectores informales que vuelcan el producto de su “recolección” en sitios no habilitados, para proceder en ellos a la recuperación de los materiales comerciables, dejando sobre estos sitios el remanente, el cual en la mayoría de los casos es sometido a quema intencional a fin de disminuir volúmenes excedentes para optimizar el aprovechamiento de la superficie de los predios afectados.

4) Por la acción negligente de algunos ciudadanos.

Efectos negativos

Tal como detallan desde la fundación, la presencia y multiplicación de basurales supone varios aspectos a tener en cuenta, ya que “significan un problema de tipo social y de salud que afecta a las y los recuperadores urbanos que los frecuentan para encontrar algún material de valor; emiten contaminantes gaseosos por la continua quema descontrolada con combustión incompleta, pudiendo además alcanzar la zona urbanizada según la dirección del viento; contaminan potencialmente el suelo, el aire, y las aguas subterráneas y superficiales; promueve el desarrollo de insectos y roedores, vectores de enfermedades; emanan olores desagradables y deterioran el paisaje (impacto visual negativo)”.

Basura acumulada a la vera del camino 038.

